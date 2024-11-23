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日本26連勝壓力山大！稻葉篤紀曝井端弘和心聲：監督是孤獨的

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽期間，前日本監督、現任火腿二軍總教練稻葉篤紀在日本節目中分享了一段引人深思的故事，揭露了國家隊監督背後不為人知的壓力與孤獨。尤其日本不但背負著衛冕的壓力，還有國際賽26連勝的「包袱」，因此稻葉篤紀接到現任日本監督井端弘和的一通電話描述扛國家隊監督的心境。

據《Sponichi》報導，稻葉篤紀在中居正廣的節目中透露，現任日本隊總教頭井端弘和在對上古巴之戰前特地打電話給他。「他打來時我問他發生什麼事？結果他說：『沒什麼特別的，只是現在才真正體會到，原來當總教練這麼辛苦。』」這段對話讓人看見兩位總教練難得的真性情交流。

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「總教練真的很孤獨，有太多話連教練團都無法說出口。」稻葉感同身受地表示，這份責任與壓力，恐怕只有坐在相同位置的人才能體會。

特別是日本隊目前在國際賽事累積26連勝的光環下，稻葉更是為井端打抱不平，「媒體不斷報導連勝，這帶來的壓力是很可怕的。」他回憶自己在2019年帶隊時的心態是「輸了也沒關係，重點是要成為世界第一」，但現在的氛圍卻讓球隊背負著「必須贏」的沉重包袱。

值得一提的是，稻葉篤紀曾在2019年世界12強賽和東京奧運帶領日本隊奪冠，如今以過來人的身分道出職棒總教練的心路歷程，特別具有說服力。而這番話也讓球迷看見，在光鮮亮麗的戰績背後，教練們所承受的無形壓力。

關鍵字： 日本國家隊監督壓力孤獨

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