江坤宇轟3分清壘安打全場嗨爆　愛妻曬「驕傲視角」激動淚喊：你好棒

▲江坤宇轟3分清壘安打全場翻爆，愛妻曬驕傲視角感動淚喊「你好棒」。（圖／記者李毓康攝：翻攝自IG@joy880712）

記者趙蔡州／綜合報導

2024世界棒球12強賽4強戰，中華隊22日以8：2擊敗美國隊，回顧整場比賽，江坤宇在7局上扛住壓力，敲出了非常關鍵的清壘安打，幫助中華隊將分差瞬間拉開，讓全場粉絲嗨翻。對此，特別趕到東京巨蛋加油的江坤宇愛妻韓韓也在IG曬出第一人稱的感動視角，大讚老公「你好棒」。

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▲江坤宇敲出清壘安打，韓韓激動大讚老公「你好棒」。（圖／翻攝自IG@joy880712）

江坤宇愛妻韓韓22日專程前往東京巨蛋替老公加油，從她在IG分享的動態可以看見，她21日晚間抵達東京，並於22日前往東京巨蛋，在看台上拿手機拍下老公奮戰的英姿。江坤宇首打席敲出安打時，她笑說，「在吃薯條，還好有拍」。

比賽進行到7局上半，中華隊邱智呈、吉力吉撈接連安打，潘傑楷被保送形成滿壘，江坤宇此時扛住壓力，敲出關鍵清壘安打，一舉拿下3分將兩隊分差拉開，韓韓就曬出現場國旗飛舞的畫面，激動大讚老公「你好棒」，還在影片中加上感動落淚的表情符號，最後也跟大家一起歡慶中華隊贏得勝利。

▲中華隊拿下勝利後，球迷興奮地高舉國旗。（圖／翻攝自IG@joy880712）