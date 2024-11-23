柯瑞搭檔報銷！勇士可能交易目標曝　前灣區3D神射被點名

▲勇士有機會與3D神射迪文琴佐重聚？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)本季的新搭檔梅爾頓(De'Anthony Melton)僅打了6場，就遭逢左膝前十字韌帶傷勢報銷，《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)撰文討論灣區可能的交易目標，其中一位是替金州效力過1季的「3D」神射迪文琴佐(Donte DiVincenzo)，勇士曾經非常想留下他。

攻守俱佳的灣區後場新援梅爾頓本周宣告報銷，主帥柯爾(Steve Kerr)遺憾表示，「他對我們來說是如此完美契合，顯然他會是柯瑞身旁的先發。」勇士今夏以1年1280萬美元(約4.1億台幣)的價碼簽下梅爾頓，在他打6場就告別賽季之下，球團有權申請640 萬美元(約2億台幣)傷病特例，相當於梅爾頓本季薪資的一半。

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若聯盟批准，勇士就能在自由市場簽人、撿別隊釋出的球員或交易合約到期球員來填補空缺，但梅爾頓的薪資無法被「移除」，灣區現在距離「第一層硬上線」約50萬美元，這意味著就算獲得640萬美元的傷病特例，他們也無法使用。

▲勇士後場新援梅爾頓報銷。（圖／路透）

勇士比較可行的補強方案是在12月15日後交易送走梅爾頓，這位26歲後衛明年夏天就將恢復自由身，不具備季後賽競爭力的隊伍可能願意吸收他的到期合約，只要他們能從金州手上得到選秀補償。

《ClutchPoints》記者西格爾列出幾個可能進入勇士「雷達」的球員，本季被交易到灰狼的「3D」神射迪文琴佐、爵士第6人克拉克森(Jordan Clarkson)、拓荒者大鎖塞布爾(Matisse Thybulle)和公鹿搖擺人康諾頓(Pat Connaughton)，他們本季的薪資都低於梅爾頓。

其中迪文琴佐曾在2022-23賽季替勇士效力過1季，他該季出賽72場、先發36場，場均上場26.3分鐘，能得9.4分、4.5籃板和3.5助攻，外帶1.3抄截，三分命中率達39.7%；他上季改披尼克戰袍後，更打出生涯年，場均得分提升到15.5分，每場平均能砍3.5顆三分，且外線命中率突破4成。

▲迪文琴佐上季在尼克迎來生涯年。（圖／達志影像／美聯社）

迪文琴佐開季前被尼克送到灰狼，成為唐斯(Karl-Anthony Towns)交易案的一部分，明尼蘇達主帥芬奇(Chris Finch)很欣賞這位「雙能衛」，但他在新東家定位不明，加上灰狼開季戰績不甚理想，若狀況沒有改善，迪文琴佐有可能再次成為交易籌碼，多支爭冠隊伍都已經將他視為補強目標。

西格爾指出，在迪文琴佐2023年夏天拒絕球員選項投奔尼克前，勇士曾非常想要留下他。雙方是否有機會重聚，引起關注。

迪文琴佐上季替尼克先發了63場，本季來到明尼蘇達成了替補，這可能是他適應不良的原因之一，他本季出賽15場，場均上場時間仍超過25分鐘，平均得分卻跌到9.5分，三分命中率也下滑到近4季新低的32.4%。

▲迪文森佐曾替勇士效力過1季。（圖／達志影像／美聯社）