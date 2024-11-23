台日大戰今晚開打！早川隆久警戒中心棒次：特別是潘傑楷

▲2024年世界12強日本隊投手早川隆久。（圖／中華棒協提供）

記者王真魚／日本東京報導

台日大戰今晚開打，日本投手早川隆久在接受訪問時，對台灣棒球展現高度警戒與敬意。他指出，台灣隊的打擊實力突出，尤其中心棒次的表現更是他特別關注的部分。

他提到，「台灣的打擊能力非常好，換投節奏也很明快。我聽說有很多高打擊率的打者，這部分要特別注意。」 當被問到是否有觀看台灣對美國的大戰時，早川表示有留意比賽，尤其對左打選手印象深刻。「我有看，特別是左打的選手，他們展現出很有力量的揮擊。面對這樣的打者，我會更加積極進攻。」

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針對台灣核心打者，他進一步指出，「中心打者的三四五棒，還有曾開轟的35號（潘傑楷）會是我特別注意的對象。」

早川也聊到了母隊宋家豪，先前在台北大巨蛋比賽時，他還特別送了點心，「我很開心，他對台灣和日本的情感都很深厚。平時在樂天隊內，宋君就是氣氛製造者，但不是那種吵鬧的人，而是能夠緩和大家情緒的角色。他的性格非常溫柔，選手們都很喜歡他。」

此外，早川也對同為效力樂天的台灣投手王彥程表達讚賞，「他目前是育成選手，還沒進支配下名單，但在球隊內已展現出很大的潛力。他日文很好，即使沒有翻譯也能與我們流暢交流。而且他年輕、充滿期待性，是值得注意的選手。」 隨著台日兩隊即將展開交手，早川隆久已做好準備，將以積極的態度應戰台灣的強打陣容。

▲世界12強棒球賽東京複賽，潘傑楷 。（圖／記者李毓康攝）