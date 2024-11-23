悍將FA秀秀子「喜歡燒肉」登上日媒　聚焦台日大戰「台灣應援」

▲秀秀子赴日為中華隊應援。（圖／截自秀秀子IG）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽23日台日大戰備受矚目，台灣應援團也成為焦點，富邦悍將啦啦隊成員秀秀子一舉一動備受關注。《日刊體育》報導她更新IG分享「壽喜燒好吃」的貼文，同時提到台日大戰的「台式應援」也成為另類焦點。

《日刊體育》介紹，秀秀子是富邦悍將啦啦隊成員，同時也擔任世界12強賽中華隊啦啦隊。她在23日前更新了自己的Instagram，分享對戰美國隊後享用壽喜燒的美食時光。

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擁有約19萬Instagram追蹤者的秀秀子，22日在右外野席觀看完對美國隊的勝利比賽後，分享了享用壽喜燒的照片，並以日文寫下「すきやき 好き」（喜歡壽喜燒）。

在台灣進行的首輪比賽中，她曾在球員休息區上方的舞台帶領應援。但在東京巨蛋的超級循環賽中，因場地未設置表演台，她與幾位男性應援團成員自費來日，在外野一般觀眾席區為球隊加油打氣。

四強複賽23日台日大戰，台灣應援團的表現備受矚目。不過在日本主場的賽事中，門票早已銷售一空，台灣應援恐難如同前兩戰齊聚右外野。

中職會長蔡其昌在其社群表示：「台灣戰隊特別小叮嚀！我們應援團長們仍會在左外野靠內野三壘側帶動應援與吹奏，如果您在東京巨蛋，也請把您的聲音借給團長們，一起為台灣英雄加油！最後，真心感謝我們應援團長、吹奏夥伴、女孩們為全場球迷帶來兩場震撼人心的應援，明晚我們再拼一次，陪著教練球員們挺進金牌戰！」