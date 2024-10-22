黑豹旗／台中高工遭淘汰　黃政文觸身球開心大叫：台中小孩不怕

▲▼台中高工黃政文 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

台中高工去年黑豹旗闖進32強，今（22日）面對桃園復旦高中，首局就被攻下3分，打線遲遲無法突破，終場就以3比7不敵復旦，止步64強，總教練林季甫表示，球隊前半段比較緊張，出現了許多不必要的失誤。

台中高工3棒黃政文是發揮最好的打者，4次打擊都上壘，他說：「對方投得很準，我被觸身球打中2次，都是手臂同一個地方，真的太準了。」

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首局台中高工投手被敲3安打，加上2次觸身球、1次失誤，單局丟3分。打線雖然9支安打，比復旦還要多，但一直無法串連，「選手積極度沒表現出來」。林季甫提到，台中高工是升學型學校，雖然有比賽經驗，不過練習時間不多，沒必要的失誤太多，他說：「前面比賽比較緊張。」

「對方真的很厲害，很多是社區少棒培養出來的，功力很扎實。」相較於復旦許多選手有社區少棒經歷，台中高工的選手組成比較不一樣，「對於中部的技職學校而言，我們學生來自四面八方，像是龍井這類的地方，回家距離非常遠，所以我們沒有太多練習時間，頂多就是放學一小時。」

為了要增加訓練量，林季甫也特別拜託學校主任，「主任有說，可以幫我們爭取鳥籠，以後我們就有比較多機會練打。」

黃政文扛台中高工3棒、左外野手，首打席就敲出安打，還有1次失誤上壘、2次觸身球，他認為自己今天表現非常不錯，「守備上沒有失誤。」今天輸球讓他感到相當可惜，「我們還可以更強。」

談到對手復旦高中，黃政文認為對方打擊不錯，「只是投手...」黃政文笑著回應，對方投手一直對他投觸身球，「今天對方兩顆觸身球，都是手臂同一個地方，真是太準了。」

其中一次的觸身球發生在7局上，黃政文觸身球上壘時大叫了一下，這顆觸身球也讓隊友推進，隨後的安打讓台中高工在最後的7局拿2分，他說：「那是開心的叫，還因此多得分，還不錯。」黃政文雖然被K到，但他表示不會痛，「台中的孩子沒在怕觸身球」。

黃政文國中來自中興國中，因為家人喜歡看球，所以想來試試看，現在最喜歡的球員就是中信兄弟王威晨。