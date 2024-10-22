運動雲

>

黑豹旗／台中高工遭淘汰　黃政文觸身球開心大叫：台中小孩不怕

▲▼台中高工黃政文 。（圖／中華棒協提供）

▲▼台中高工黃政文 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

台中高工去年黑豹旗闖進32強，今（22日）面對桃園復旦高中，首局就被攻下3分，打線遲遲無法突破，終場就以3比7不敵復旦，止步64強，總教練林季甫表示，球隊前半段比較緊張，出現了許多不必要的失誤。

台中高工3棒黃政文是發揮最好的打者，4次打擊都上壘，他說：「對方投得很準，我被觸身球打中2次，都是手臂同一個地方，真的太準了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

首局台中高工投手被敲3安打，加上2次觸身球、1次失誤，單局丟3分。打線雖然9支安打，比復旦還要多，但一直無法串連，「選手積極度沒表現出來」。林季甫提到，台中高工是升學型學校，雖然有比賽經驗，不過練習時間不多，沒必要的失誤太多，他說：「前面比賽比較緊張。」

「對方真的很厲害，很多是社區少棒培養出來的，功力很扎實。」相較於復旦許多選手有社區少棒經歷，台中高工的選手組成比較不一樣，「對於中部的技職學校而言，我們學生來自四面八方，像是龍井這類的地方，回家距離非常遠，所以我們沒有太多練習時間，頂多就是放學一小時。」

為了要增加訓練量，林季甫也特別拜託學校主任，「主任有說，可以幫我們爭取鳥籠，以後我們就有比較多機會練打。」

▲▼台中高工黃政文 。（圖／中華棒協提供）

黃政文扛台中高工3棒、左外野手，首打席就敲出安打，還有1次失誤上壘、2次觸身球，他認為自己今天表現非常不錯，「守備上沒有失誤。」今天輸球讓他感到相當可惜，「我們還可以更強。」

談到對手復旦高中，黃政文認為對方打擊不錯，「只是投手...」黃政文笑著回應，對方投手一直對他投觸身球，「今天對方兩顆觸身球，都是手臂同一個地方，真是太準了。」

其中一次的觸身球發生在7局上，黃政文觸身球上壘時大叫了一下，這顆觸身球也讓隊友推進，隨後的安打讓台中高工在最後的7局拿2分，他說：「那是開心的叫，還因此多得分，還不錯。」黃政文雖然被K到，但他表示不會痛，「台中的孩子沒在怕觸身球」。

黃政文國中來自中興國中，因為家人喜歡看球，所以想來試試看，現在最喜歡的球員就是中信兄弟王威晨。

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

統一獅G3先發出爐！陳鏞基扛4棒、林安可仍未先發

統一獅G3先發出爐！陳鏞基扛4棒、林安可仍未先發

河村勇輝「合約升級」破200萬人查看　灰熊一哥：他總是搶盡風頭

河村勇輝「合約升級」破200萬人查看　灰熊一哥：他總是搶盡風頭

黑豹旗／突破僵局再見暴投互噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

黑豹旗／突破僵局再見暴投互噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

感謝牧倫斯「發現」中場遊戲問題　夢想家再致歉：積極改進

感謝牧倫斯「發現」中場遊戲問題　夢想家再致歉：積極改進

擺爛選他？17歲NBA準狀元大學首秀超全能　3分鐘搧2鍋砍22分6助攻

擺爛選他？17歲NBA準狀元大學首秀超全能　3分鐘搧2鍋砍22分6助攻

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

勇士本季將令人驚訝！　老八傳奇前輩評「補進這兩人很關鍵」

勇士本季將令人驚訝！　老八傳奇前輩評「補進這兩人很關鍵」

大巨蛋效應！中職總冠軍賽打到第5戰　可望刷新史上最多觀眾

大巨蛋效應！中職總冠軍賽打到第5戰　可望刷新史上最多觀眾

黑豹旗／對戰北科附工打滿7局給100分　大園全台最豪華球經陣容

黑豹旗／對戰北科附工打滿7局給100分　大園全台最豪華球經陣容

與大谷一起刷新隊史單系列賽上壘次數　蒙西：他從未辜負期待

與大谷一起刷新隊史單系列賽上壘次數　蒙西：他從未辜負期待

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

熱門新聞

統一獅G3先發出爐！陳鏞基扛4棒、林安可仍未先發

河村勇輝「合約升級」破200萬人查看　灰熊一哥：他總是搶盡風頭

黑豹旗／突破僵局再見暴投互噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

感謝牧倫斯「發現」中場遊戲問題　夢想家再致歉：積極改進

擺爛選他？17歲NBA準狀元大學首秀超全能　3分鐘搧2鍋砍22分6助攻

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣大賽第3戰　統一獅先發出爐

2河村勇輝「合約升級」破200萬人查看

3再見三振噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

4感謝牧倫斯發現遊戲問題　夢想家再致歉

5NBA準狀元大學首秀　3分鐘搧2鍋

最新新聞

1NBA新賽季明開打！塞爾提克尼克打頭陣

2兄弟G3關鍵搶勝！陳俊秀首度先發

3王佑騏扮「拆彈專家」率隊闖32強

4神代打！大同逆轉勝　蘇建榮大讚

5戴資穎申請「排名保護」至少休3個月

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

胡金龍勉勵有效！　林祖傑沒想到拿單場MVP

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

餅總讚賞林祖傑「可愛」安打　邱智呈自打球送醫檢查

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366