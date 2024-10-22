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U17亞洲盃資格賽23日展開　中華男足首戰伊拉克全力搶勝

▲▼2025年亞足聯U-17亞洲盃資格賽 。（圖／中華足球協會提供）

▲▼2025年亞足聯U-17亞洲盃資格賽 。（圖／中華足球協會提供）

記者歐建智／綜合報導

2025年亞足聯U-17亞洲盃資格賽，將於10月23日至10月27日在輔仁大學足球場火熱開踢，今天（22日）舉行賽前記者會，中華男足由總教練陳春智代表出席，他表示不論是戰術或球員心理層面都有做好準備，請大家拭目以待，會全力守護主場，爭取晉級門票。

這次賽會共有43個國家，分為10組，中華隊與伊拉克、巴勒斯坦、烏茲別克同分在E組。各組第一名和5支戰績最好的第二名，將可進到明年沙烏地阿拉伯的會內賽。

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中華隊首戰對手為伊拉克，雖然去年他們以1勝2和1敗無緣晉級會內賽。但伊拉克曾在2016年拿下U17亞洲盃冠軍，實力不容小覷。

不過這支中華隊從去年就展開密集訓練，更與台北市立大學、輔仁大學、桃園國際高中男足進行友誼賽，提前增進團隊默契，熟悉戰術體系。總教練陳春智透露球員整體狀態很好，希望能將此延續到資格賽。

▲▼2025年亞足聯U-17亞洲盃資格賽 。（圖／中華足球協會提供）

中華男足球員組成多半為去年東亞男足U-15錦標賽國家隊成員，其中未來之星張天駿備受期待，在東亞U15錦標賽中，他以11顆進球勇奪金靴獎。這次入選U17格外受到注目，自己坦言雖然做好準備，不過內心還是有些緊張，目標設定在小組賽取得5顆進球。

另一名東亞U15錦標賽的國手陳靖威，擔任中華隊主力守門員。先前參與國內賽事表現出色，曾在2023全國協會盃FUTSAL足球錦標賽率隊奪下冠軍。身經百戰的他，絲毫不畏懼強敵，喊話擋下每顆進球。

中華男足賽程分別於23日、25日及27日，比賽都安排在晚間6點半，免費換票入場。

日期 時間 對戰組合 場地
10/23 14:00 烏茲別克VS巴勒斯坦 輔大球場
10/23 18:30 伊拉克VS中華台北 輔大球場
10/25 14:00 巴勒斯坦VS伊拉克 輔大球場
10/25 18:30 中華台北VS烏茲別克 輔大球場
10/27 14:00 烏茲別克VS伊拉克 輔大球場
10/27 18:30 中華台北VS巴勒斯坦 輔大球場
關鍵字： U17亞洲盃足球

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