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8位2021年首輪新秀續約！最高獲59億　勇士給穆迪新約關鍵曝

▲▼勇士陣中2021年首輪新秀庫明加、穆迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士陣中2021年首輪新秀庫明加（右）、穆迪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2021年新秀延長合約期限前，共8位新星完成續約，火箭中鋒森根(Alperen Sengun)獲得5年1.85億美元(約59.2億台幣)的大約，同樣想追求頂薪的勇士前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)則沒能如願以償，他的隊友穆迪(Moses Moody)領到3年3900萬美元(約12.5億台幣)的合約，《ClutchPoints》分析灣區續約穆迪卻沒續約庫明加的關鍵原因。

火箭開季前續約了兩名2021年新秀，包括以3年1.06億美元(約33.9億台幣)留下2021年榜眼格林(Jalen Green)，今(22)日又壓線續約土耳其中鋒森根，他得到5年1.85億美元的大約，他是繼「金童」唐西奇(Luka Doncic)和老鷹一哥楊恩(Trae Young)以來，首位簽下5年新秀延長合約且包含球員選項的球員。

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▲▼火箭森根、格林；魔術薩格斯。（圖／路透）

▲火箭土耳其中鋒森根（左）。（圖／路透）

森根也是上季聯盟6位至少繳出場均21分、9籃板和5助攻的球員之一，其他5位分別是「金童」唐西奇(Luka Doncic)、「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、七六人頭牌恩比德(Joel Embiid)和明星前鋒藍道(Julius Randle)。

續約價碼破1億美元的還有已是魔術「基石」的薩格斯(Jalen Suggs)，他拿到5年1.505億美元(約48.2億台幣)的長約，年薪達3010萬美元(約9.6億台幣)；老鷹前鋒強森(Jalen Johnson)以5年1.5億美元(約48億台幣)延長合約；鵜鶘後衛墨菲三世(Trey Murphy III)獲得4年1.12億美元(約35.8億台幣)合約。

▲▼火箭森根、格林；魔術薩格斯。（圖／路透）

▲魔術後場基石薩格斯。（圖／路透）

墨菲三世已成為鵜鶘重要的「進攻武器」，能在其他前輩威廉森(Zion Williamson)、英格雷(Brandon Ingram)等缺陣時及時挺身而出。消息來源表示，鵜鶘內部確信他可以成為球隊的領軍人物。

巫師則給了小前鋒基斯珀特(Corey Kispert)4年5400萬美元(約17.3億台幣)的合約；獨行俠後衛哈迪(Jaden Hardy)與球隊達成3年1800萬美元(約5.7億台幣)的續約協議。

▲▼鵜鶘新星墨菲三世。（圖／CFP）

▲鵜鶘新星墨菲三世。（圖／CFP）

值得關注的是，昨日以3年3900萬美元(約12.5億台幣)的價碼綁定後場新星穆迪的勇士，最終並未與前場大物庫明加談妥續約。《ClutchPoints》分析，灣區以類似中產特例的價碼留下穆迪，仍保有一定的財務靈活性，不會影響他們長期的薪資計劃。

▲▼勇士穆迪、庫明加。（圖／路透）

▲勇士穆迪。（圖／路透）

然而庫明加與他的團隊追求類似暴龍巴恩斯( Scottie Barnes)、魔術小華格納(Franz Wagner)今夏得到的5年2.24億美元(約71.8億台幣)的超級大約，他們的合約最高可達2.7億美元(約86.6億台幣)，若點頭答應，在可預見的未來裡，勇士都將與庫明加綁在一起，問題是他們現階段並未將庫明加視為「頂薪」球員，希望再觀察1季再做決定。

勇士總管小鄧利維(Mike Dunleavy Jr.)上個月底曾強調，「無論我們是否達成協議，我們都希望這些球員(穆迪和庫明加)留下來。」就算沒能在期限前完成續約，也不意味著兩人不會久留灣區，「最重要的是，他們能有一個出色的賽季。」

▲▼勇士穆迪、庫明加。（圖／路透）

▲勇士庫明加。（圖／路透）

關鍵字： NBA火箭森根勇士穆迪庫明加魔術薩格斯

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