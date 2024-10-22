牢記普爾教訓？勇士未與前場大物續約　庫明加想要5年86億頂薪

▲勇士庫明加。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

勇士並未在最後期限內延長2021年首輪「前場大物」庫明加(Jonathan Kuminga)的新秀合約，據《ClutchPoints》的消息，這位首輪第7順位前鋒與他的團隊一直在追求類似暴龍巴恩斯( Scottie Barnes)、魔術小華格納(Franz Wagner)今夏得到的5年頂薪合約，但灣區只願開出1年3000萬美元(約9.6億台幣)的價碼。

庫明加是勇士上季少數的「亮點」，這位22歲前場新星出賽74場，其中46場先發，場均能砍16.1分、4.8籃板和2.2助攻，整體命中率來到52.9%，以上數據皆刷新個人生涯新高，他相信自己有成為明星球員的潛力。

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灣區高層也注意到庫明加的「成長數據」與快艇2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)、暴龍隊史首冠主力西亞卡姆(Pascal Siakam)以及塞爾提克雙槍之一布朗(Jaylen Brown)的早期數據相似，但他們仍希望利用即將到來的賽季，繼續觀察這位前場大物的成長，他與主帥柯爾(Steve Kerr)的適配度也是觀察重點。

▲勇士庫明加。（圖／路透）

《ClutchPoints》指出，勇士從上季結束後就開始與庫明加的團隊談續約，但雙方的談判始終存在很大的分歧，儘管灣區很想留住庫明加，但他們並沒有將這位22歲小將視為「頂薪」級別的球員。消息來源透露，雙方從未接近達成協議，庫明加和他的團隊一直希望得到類似暴龍巴恩斯、魔術小華格納今夏得到的5年頂薪合約，但勇士只願開出1年3000萬美元的價碼。

巴恩斯與小華格納都簽下5年2.24億美元(約71.8億台幣)的超級大約，他們的合約最高可達2.7億美元(約86.6億台幣)。

▲勇士陣中2021年首輪新秀庫明加（右）、穆迪。（圖／達志影像／美聯社）

有了前「浪花小弟」普爾(Jordan Poole)的教訓，勇士2年前以4年1.4億美元(約44.9億台幣)續約普爾，僅過了1季就緊急甩掉他，且當時能順利擺脫普爾的合約，還是因為保羅( Chris Paul)的出現帶來了一個獨特的情況。勇士很清楚給年輕新星巨額合約將帶來的風險，這也是為什麼他們願意再觀察2024-25賽季的情況再做決定。