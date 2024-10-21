勇士本季將令人驚訝！　老八傳奇前輩評「補進這兩人很關鍵」

▲勇士天王柯瑞。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

儘管勇士3巨頭這個休賽季宣告瓦解，但他們補進多名即戰力，陣容深度大增，以6勝0敗完美結束熱身賽，灣區2007年「老八傳奇」大將戴維斯(Baron Davis)接受《ClutchPoints》訪問時斷言，「我預期勇士會讓很多人驚訝。」他很滿意勇士補進射手希爾德(Buddy Hield)和安德森(Kyle Anderson)的操作。

勇士曾在2007年季後賽完成NBA史上最偉大的「逆襲」之一，以老八之姿6戰淘汰該季例行賽豪取67勝的小牛(現為獨行俠)，2屆全明星後衛戴維斯該系列賽繳出場均25分，命中率高達54%，三分命中率也有45.5%。

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《ClutchPoints》認為勇士本季的處境可能會和2006-07賽季的那支球隊差不多，上季他們以46勝36敗名列西區第10，但附加賽不敵國王而沒能進入季後賽，身為「老八傳奇」前輩的戴維斯，大膽預言本季的灣區大軍將讓很多人驚訝，「當你回顧上個賽季，我認為他們是一支附加賽球隊。但當你看看他們的起伏不定，他們本可以達到的高度，只是差了3、4場勝利。」

戴維斯的意思是，勇士上季僅差4勝就能鎖定西區第5種子，那個位置由50勝32敗的獨行俠佔據，達拉斯最終還打進總冠軍賽，「這支球隊可以比上季那隊多贏4場。我認為他們擁有更多的天賦，或至少一樣的天賦，有良好的能量，年輕球員將承擔更大的責任。」

▲勇士希爾德。（圖／路透）

勇士本季少了4冠核心之一湯普森(Klay Thompson)，但他們補進可以扮演新核心的安德森，他過去10年打了66場季後賽，還有近5季砍了1322顆三分的神射希爾德，加上上季曾頂替K湯先發的2年級後衛波傑姆斯基(Brandin Podziemski)等人，輪替陣容深度雄厚。

戴維斯直言，他對上季入選年度新秀第1隊的波傑姆斯基有很高的期望，他也提到，「我認為他們在引進安德森和希爾德方面做得很好，他們得到可以幫助他們贏球的老將。」

▲勇士安德森（右）。（圖／路透）

「當你想到希爾德，聯盟頂尖的三分射手之一與柯瑞(Stephen Curry)合作時，柯瑞需要其他隊友——包括格林(Draymond Gree)也是——他們需要其他隊友成長為他們想要的樣子。」戴維斯繼續說道，「這讓格林和柯瑞變得更加危險，我喜歡這支勇士隊。」

被問到本季的勇士是否會比上季表現更好時，戴維斯給出肯定的答案，「我認為他們絕對會比上季更好。」

▲勇士新賽季能繳出令人驚訝的表現？（圖／路透）