黑豹旗／國中像麻糬、高中躍居主力　西苑洪思騏想拚職棒

▲西苑高中投手洪思騏 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／新北報導

西苑高中投手洪思騏今天（20日）在黑豹旗青棒賽中繼4局無失分，他在國中被教練形容是「麻糬」軟軟的，但靠著自己努力，如今躍升主力投手，洪思騏說：「主要是自己心態調整，有計畫的訓練。」未來洪思騏想要挑戰職棒。

洪思騏在國小時要跟著球隊練球都被放棄，但國中還是想要打球，因緣際會來到西苑中學，但實力差太多了，都沒有機會上場比賽，沒想到高中蛻變，成長為重要的投手。

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國小有打，升國中的時候，他的協調、體能都不好， 都很像麻糬一樣，很軟、很軟、好像排不上這樣子。」西苑高中總教練蔡青峰如此形容洪思騏，「經過他自己努力，高一還是很努力訓練，他現在稍微可以站在上面。」

「國中的時候比較軟，投球沒有霸氣，根本就是一般的普通投手，很好欺負。」洪思騏說，「最重要的改變就是心態的調整，隊友給我鼓勵，知道自己要什麼，就會有計畫去做。」

他表示，自己會安排訓練課表，球隊一天重訓、一天夜訓，「我就晚上去跑步訓練體能，幾乎每個禮拜，自己調整自己的身體狀況，最重要沒有受傷就好，沒有受傷很重要，我到現在還沒有受過大傷。」

洪思騏點出主要是心態的問題，前陣子低潮，一直很迷茫，不知道自己在練什麼，後來是因為隊友、家人一直鼓勵，思考的方式有改變，不會一直很想要刻意去表現，自己能控制的東西控制好，自然而然自己就會出來每天進步一點點。

目前洪思騏最快球速141公里，但今天只投到139公里，西苑高中出了有不少投手進職棒，如郭俊麟、胡智爲、曾峻岳…等，洪思騏也想要拚職棒，他說，「把自己的標準拉高一點，然後往職棒這個方向前進。」