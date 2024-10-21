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史上首見50轟打者對決！大谷翔平與賈吉世界大賽夢幻共演

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲ 大谷翔平 。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

國聯冠軍系列賽21日出爐，由道奇時隔4年奪冠，前進世界大賽將與美聯王者洋基交手，這將是兩隊自1981年以來，首次上演「名門對決」。ESPN頻道直接宣傳，「兩聯盟的MVP候選人大谷翔平和賈吉（Aaron Judge）將成為主角。」

道奇與洋基將是史上第12次在世界大賽碰頭，過去戰績為洋基8勝3敗佔上風，前一次1981年道奇在2連敗後，連拿4場勝利奪冠。

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在例行賽中，大谷轟出54支全壘打，賈吉則有58支。根據美國數據分析網站「OptaSTATS」的資料，這是史上首次有兩位在例行賽擊出50支以上全壘打的打者在世界大賽中對決。

此次世界大賽日程採靈活調度，原本若兩聯盟冠軍都在第5戰結束的話，將會提前一天開打，但國聯冠軍戰逼出G6，因此世界大賽第一戰仍按照原訂日程在台灣時間26日開打。

世界大賽七戰日程安排如下：第一戰（26日）洛杉磯、第二戰（27日）洛杉磯、第三戰（29日）紐約、第四戰（30日）紐約、第五戰（31日）紐約、第六戰（11月2日）洛杉磯、第七戰（11月3日）洛杉磯。

美國體育專業頻道ESPN表示，「洛杉磯的勝利實現了與紐約洋基隊的夢幻對決。」他們還說，「兩聯盟的MVP候選人大谷翔平和賈吉將成為主角，而索托（Juan Soto）、貝茲（Mookie Betts）、史坦頓（Giancarlo Stanton），以及弗里曼（Freddie Freeman）（如果健康能夠出場）等配角也將以明星球員的身份加入。顯然，這些具有世界級才能的好手會讓其他球員相形見絀，但這個系列賽的主角無疑是賈吉和大谷。」

▲賈吉。（圖／路透）

▲賈吉。（圖／路透）

關鍵字： 世界大賽道奇洋基MVP全壘打

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