孫振世界舞總一級公開賽奪銅、台灣首面獎牌　直呼不可思議

▲▼孫振在WDSF一級公開賽中奪下歷史性第一面獎牌 。（圖／澄禹行銷提供）

記者歐建智／綜合報導

台灣霹靂舞國手B-boy Quake孫振今日（20日）於上海的FISE綜合性極限運動賽事中聯合舉辦的WDSF World Series世界舞總巡迴賽一級公開賽中奪下銅牌，是生涯首度站上體育賽事的頒獎台。

今天開賽前遇到一些不如意狀況的他在拿到獎牌的時刻直呼：「不可思議，很感動」，而這面台灣歷史性意義的第一面獎牌對台灣霹靂舞圈無疑是再次打一劑強心針，鼓舞了所有圈內的舞者，孫振也將繼續延續今年的氣勢繼續「振」撼世界霹靂舞的視野。

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在巴黎奧運後，霹靂舞暫時沒有進入接下來兩屆奧運的競賽項目中，戰場將轉往名古屋亞運會與接下來的世界運動會。

本次在FISE綜合性極限運動賽事中聯合舉辦的WDSF世界舞總巡迴賽一級公開賽積分就關係到2025年的世界運動會參賽資格，台灣總共有6名B-boy與7名B-girl共13名選手報名參賽，進入第二天16強名單的則為奧運國手孫振與亞運國手B-girl JiaLi楊加力；在為期兩天的比賽。

孫振第一天是預賽海選以第四名之姿進入到32強，並且挺進16強，今日賽事則一路過關斬將，16強對上法國B-boy Killian並於8強時面對B-boy X-rain（商小宇）都順利過關。

闖入四強之後，孫振面對的是杭州亞運金牌並且也奪下本次賽事金牌的日本B-boy Shigekix（半井重幸），孫振採取比較保留戰術應戰，將自己的新招與戰術重點放在銅牌戰面對另外一名日本B-boy Issin（菱川一心）戰役上，最終以2比1拿下勝利，為自己奪下生涯第一面體育賽事獎牌。

孫振拼戰奧運資格之旅，一路從二級賽事八強到一級賽事八強慢慢嶄露頭角，前一次離頒獎台最近的時候是2023年年底在香港的WDSF一級公開賽，在四強賽就是面對B-boy Issin落敗，並在當時第一次的銅牌戰煞羽而歸。

談到這次的比賽，孫振認為這次準備的不算多，從拿下世界冠軍回國後比較忙，但心態調整的還行，更提到，「大家都說堅持到底才是贏家，但堅持才是最難的而且很痛苦，很開心我有堅持到這一步，但這些歷程真的難以言喻，當下是很傻眼跟感動的，也是台灣第一面世界舞總巡迴賽這種最高層級的獎牌，意義重大。」

賽後孫振更特別聊到這次關鍵的銅牌戰對手日本B-boy Issin，兩個人風格跟體力都相近，雖然Issin今年無緣前往奧運殿堂，但過往跟孫振交手的戰績個人賽為兩勝兩敗，第一次交手在2022年的BBIC賽事，孫振慘遭5比0落敗，第二次則是2023在杭州的亞錦賽上，十六強循環小組賽關鍵戰役孫振以2比0勝出。

第三次則是同年的世錦賽32強就碰上，雖然兩人是1比1平手，但小組賽不加賽孫振以票數12比7險勝，第四次則是前面提到前一次離頒獎台最近的2023香港一級公開賽四強戰，三回合皆輸，所以這次可以復仇，對孫振來說別具意義，並且同時八強賽復仇的對手商小宇也是去年亞錦賽輸過的對手，都可以顯現在這一年來孫振的進化。

繼站上奧運舞台成為史無前例的第一人，又在Outbreak Europe拿下世界冠軍頭銜，到這次站上WDSF一級公開賽的頒獎台奪銅，孫振屢屢用實力證明並讓大家看到台灣的霹靂舞實力不容小覷，

孫振在2024年的霹靂舞世界之路尚未結束，12月先以外卡之姿前進文化賽的頂級殿堂Red Bull BC One世界決賽，挑戰從小夢想的冠軍腰帶，同場也將有Bigirl JiaLi（楊加力）與B-boy Jadper（吳定杰）前往挑戰決賽門票；回台後將緊接著隨霹靂舞代表隊於12月21、22日前往成都參加霹靂舞的世界錦標賽。

▲孫振（右一）在WDSF一級公開賽中奪下歷史性第一面獎牌 。（圖／澄禹行銷提供）