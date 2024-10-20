穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

▲戰神洋將穆倫斯想幫球迷賺獎金，卻用手都無法把球塞進洞裡。（圖／翻攝自YouTube／TPBL）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家今(20)日以20分差痛扁台北台新戰神，收下開季2連勝，卻因為中場遊戲「十萬夢想GOLF」惹出風波，一名男球迷參加活動，他的球偏離軌道，戰神洋將穆倫斯趴在地上想幫忙把球塞進洞卻卡住，球迷看了怒轟「根本詐騙」；對此夢想家球團火速澄清，並承諾將獎金價碼提高到20萬。

「十萬夢想GOLF」是夢想家主場的中場遊戲，球迷若能將高爾夫球推進看板底下的洞內就可獲得獎金，進到兩個大洞的獎勵是500元球隊商城禮券，最小的洞則是10萬元獎金，今日有一位男球迷前來挑戰，他的球偏離了軌道，戰神洋將穆倫斯試圖幫忙要把球塞進洞裡卻卡住。

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▲夢想家林俊吉。（圖／TPBL提供）

隨後一名女性工作人員趕緊把小白球拿走，但這一幕讓球迷看了十分困惑，質疑夢想家不想給獎金，甚至有人怒轟這是「詐騙」行為，夢想家球團緊急發出聲明澄清。

「對於今日中場遊戲『十萬夢想GOLF』造成誤會，深感抱歉！福爾摩沙夢想家在此澄清，此道具於先前彩排測試時，高爾夫球確實可順利通過。但為消除疑慮，未來將會擴大洞口，並於每次遊戲前現場測試。」

夢想家在聲明中也承諾，總經理韓駿鎧將獎金加碼到新台幣20萬元，「歡迎大家繼續來挑戰，期待有球迷可以一桿入洞，帶走獎金！」