NBA開季專題／壓力最大5名教頭　湖人瑞迪克、公鹿瑞佛斯危險？

▲公鹿主帥瑞佛斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

NBA教頭無疑是個「高風險」的工作，本季僅有5位主帥是在2020年前就開始執掌兵符，美國媒體《theScore》列出2024-25賽季5名壓力最大的總教練，資深名帥瑞佛斯(Doc Rivers)的「危機指數」達到4顆星，他上季臨危受命上任，僅率隊在例行賽拿下17勝19敗，季後賽首輪就出局。

公鹿在贏得隊史第2冠的2年後，就開除了當初率隊奪冠的主帥巴登霍澤(Mike Budenholzer)，太陽和活塞則在各自的總教練佛蓋爾(Frank Vogel)和威廉斯(Monty Williams)合約僅執行1季後就把他們炒魷魚，顯見NBA教頭是一個多不穩定的工作。

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2024-25賽季將在23日點燃戰火，《theScore》列出本季5位恐面臨危機的主帥，包括公牛多諾萬(Billy Donovan)、湖人瑞迪克(JJ Redick)、鵜鶘格林(Willie Green)、公鹿瑞佛斯和老鷹斯奈德(Quin Snyder)。

1. 公牛主帥多諾萬

危機指數3顆星

沒有人能確定公牛未來的方向，這對主帥多諾萬來說，顯然不是好兆頭。這位59歲教頭2022-23賽季前與芝加哥續約，但合約年限不明，公牛在休賽季放走了幾名主將如卡魯索(Alex Carus)、迪羅臣(DeMar DeRozan)，上季不斷陷入交易傳聞的「灌籃王」拉文(Zach LaVine )則還在陣中。

▲公牛主帥多諾萬。（圖／路透）

以目前的狀況看起來，公牛並不想全面重建，但失去卡魯索、迪羅臣等關鍵球員，已削弱了整體的實力，管理階層的決定令人困惑，如果他們的目標只是再次進入附加賽，多諾萬可能會有足夠的緩衝時間，嘗試帶隊達成目標。但如果他們在季初就被打趴，也不排除高層會打掉重練，多諾萬也可能被捨棄。

2. 湖人瑞迪克

危機指數3顆星

湖人天王詹姆斯(LeBron James)的前播客節目搭檔、前帥哥射手瑞迪克將迎來在NBA執教的首個賽季，他被總管佩林卡(Rob Pelinka)寄予厚望，儘管他當初並非優先選擇，洛城還嘗試延攬康乃狄克大學名帥赫爾利(Dan Hurley)，被拒絕後才聘請了瑞迪克。

▲湖人主帥瑞迪克。（圖／路透）

如果湖人本季表現不如預期，又無法立即提升團隊表現，可以預料所有的目光都將集中在瑞迪克身上，他所背負的壓力可想而知。

3. 鵜鶘格林

危機指數2顆星

格林過去3季執教成績持續提升，從36勝到42勝，再到上季的49勝，創下該隊自2008-09賽季以來的單季最佳戰績。然而，他還未能帶隊贏得季後賽系列賽，球隊兩次的季後賽之旅都止步首輪，總共只取得了2勝8敗，今年4月他們被「少年龍頭」雷霆橫掃出局。

▲鵜鶘教頭格林（左）。（圖／CFP）

能否在季後賽取得成功，可能成為「衡量標準」，若格林本季再次搞砸，恐怕很難繼續留任。

4. 公鹿瑞佛斯

危機指數4顆星

資深名帥瑞佛斯上季臨危受命接掌公鹿兵符，僅率隊在例行賽取得17勝19敗不理想的成績，季後賽更遭溜馬「下剋上」淘汰，止步首輪。本季將是瑞佛斯在密爾瓦基首個完整執教的賽季，他必須想辦法讓雙核心安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)與里拉德(Damian Lillard)搭配得更好。

▲瑞佛斯談論自己在七六人的執教經驗。（圖／CFP）

不過瑞佛斯自2012年以來，所執教的球隊都未能突破第二輪，他因此備受質疑，對此他本人倒是一點也不擔心，「在我看來，我從未失敗過。失敗？那是什麼意思？比如說，我們沒贏得冠軍？回到費城那段時間，我接手那份工作是在我們第1輪被塞爾提克4比0橫掃之後，第2年，我們在例行賽登頂。好吧，我們距離東區決賽只差1場比賽。」

5. 老鷹斯奈德

危機指數3顆星

距離老鷹打進分區決賽僅過去3年，他們上季以6連敗結束例行賽，並在附加賽被公牛淘汰。不過他們的運氣爆棚，以3%的機率獲得了狀元籤，選中才華橫溢的法國前鋒里薩希(Zaccharie Risacher)。

▲公牛主帥多諾萬、老鷹主帥斯奈德。（圖／路透）

通常剛選進狀元的球隊，在接下來的賽季壓力相對較小，但對主帥斯奈德來說，情況並非如此。他自2023年2月上任以來，例行賽戰績46勝57敗，在擁有大量天賦的情況下僅贏了兩場季後賽。

老鷹這個休賽季送走與一哥楊恩(Trae Young)不來電的明星後衛莫瑞(Dejounte Murray)，換回小南斯(Larry Nance Jr.)與丹尼爾斯(Dyson Daniels)等3名球員及兩枚首輪籤，陣容更加平衡，斯奈德得努力讓球隊展現出競爭東區前6種子的實力。