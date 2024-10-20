有衝組？　賈吉遭觸身後休息室傳出：讓我來

▲賈吉。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

今天（20日）美聯冠軍賽G5，洋基在延長賽以5比2擊敗守護者，成功以4勝1敗的成績贏得美聯冠軍。然而，整場比賽中洋基的更衣室卻瀰漫著不安的氣氛。首局，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）遭守護者投手拜比（Tanner Bibee）觸身球擊中肋骨，根據美媒報導，此時洋基休息室傳出「讓我來」的聲音，氣氛瞬間凝結。

首局，托瑞斯（Gleyber Torres）安打上壘，索托（Juan Soto）隨後也打出二壘安打。接著，托瑞斯因為跑壘失誤出局，賈吉面對本場比賽的第一打席，在兩好球的情況下，守護者投手拜比投出了時速95.6英里（約153.9公里）的彈指球，擊中賈吉的肋骨，由於賈吉正準備揮棒，幾乎是正面中彈。

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Aaron Judge gets drilled by Tanner Bibee’s 0-2 fastball. #Yankees

pic.twitter.com/eoGXoHGU6W — Bronx Bombers News (@NewsBronx) October 20, 2024

儘管賈吉面露不悅，但他仍然走向一壘，並制止了總教練布恩（Aaron Boone）和隨隊醫療人員的干擾，繼續比賽。根據美國媒體Fansided報導，「此時，外野手維杜戈（Alex Verdugo）在更衣室裡被聽到說『讓我來』，隊友們聽到後瞬間氣氛凝結，感到擔憂。」

不論死球是否故意，若是擊中隊中的主力球員，往往會引發衝突。特別是在短期賽季的季後賽中，這種情況更是常見，如果賈吉受傷無法繼續比賽，衝突的發生也並不意外，該媒體評論道，「幸好賈吉不是像奧尼爾（Paul O'Neill）那樣脾氣暴躁。」