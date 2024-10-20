運動雲

>

有衝組？　賈吉遭觸身後休息室傳出：讓我來

▲賈吉。（圖／路透）

▲賈吉。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

今天（20日）美聯冠軍賽G5，洋基在延長賽以5比2擊敗守護者，成功以4勝1敗的成績贏得美聯冠軍。然而，整場比賽中洋基的更衣室卻瀰漫著不安的氣氛。首局，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）遭守護者投手拜比（Tanner Bibee）觸身球擊中肋骨，根據美媒報導，此時洋基休息室傳出「讓我來」的聲音，氣氛瞬間凝結。

首局，托瑞斯（Gleyber Torres）安打上壘，索托（Juan Soto）隨後也打出二壘安打。接著，托瑞斯因為跑壘失誤出局，賈吉面對本場比賽的第一打席，在兩好球的情況下，守護者投手拜比投出了時速95.6英里（約153.9公里）的彈指球，擊中賈吉的肋骨，由於賈吉正準備揮棒，幾乎是正面中彈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管賈吉面露不悅，但他仍然走向一壘，並制止了總教練布恩（Aaron Boone）和隨隊醫療人員的干擾，繼續比賽。根據美國媒體Fansided報導，「此時，外野手維杜戈（Alex Verdugo）在更衣室裡被聽到說『讓我來』，隊友們聽到後瞬間氣氛凝結，感到擔憂。」

不論死球是否故意，若是擊中隊中的主力球員，往往會引發衝突。特別是在短期賽季的季後賽中，這種情況更是常見，如果賈吉受傷無法繼續比賽，衝突的發生也並不意外，該媒體評論道，「幸好賈吉不是像奧尼爾（Paul O'Neill）那樣脾氣暴躁。」

 
關鍵字： MLB賈吉拜比維杜戈

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／索托延長賽驚天3分砲　洋基睽違15年重返世界大賽

快訊／索托延長賽驚天3分砲　洋基睽違15年重返世界大賽

統一獅G2陣容變動　蘇智傑、林益全排上先發打線

統一獅G2陣容變動　蘇智傑、林益全排上先發打線

中信兄弟G2打線出爐　林吳晉瑋先發蹲捕

中信兄弟G2打線出爐　林吳晉瑋先發蹲捕

「最強172公分」河村勇輝獲雙向合約　灰熊一哥貼他帥照祝福

「最強172公分」河村勇輝獲雙向合約　灰熊一哥貼他帥照祝福

道奇牛棚G6全員待命！大谷翔平是否登板？道奇教頭回應引笑聲

道奇牛棚G6全員待命！大谷翔平是否登板？道奇教頭回應引笑聲

兄弟2勝奪冠機率達83%？統一力保80%逆轉希望

兄弟2勝奪冠機率達83%？統一力保80%逆轉希望

不斷更新／兄弟滿壘沒得分　潘傑楷敲安助統一4分領先

不斷更新／兄弟滿壘沒得分　潘傑楷敲安助統一4分領先

兄弟掌握換投時機打爆獅牛棚　平野心繫古林：滿擔心他...

兄弟掌握換投時機打爆獅牛棚　平野心繫古林：滿擔心他...

36歲「柔道女王」連珍羚宣布退出國際賽場　最快11月轉任教練

36歲「柔道女王」連珍羚宣布退出國際賽場　最快11月轉任教練

德保拉三度獲台灣大賽首戰MVP　教練一叮嚀助回穩好投

德保拉三度獲台灣大賽首戰MVP　教練一叮嚀助回穩好投

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

熱門新聞

快訊／索托延長賽驚天3分砲　洋基睽違15年重返世界大賽

統一獅G2陣容變動　蘇智傑、林益全排上先發打線

中信兄弟G2打線出爐　林吳晉瑋先發蹲捕

「最強172公分」河村勇輝獲雙向合約　灰熊一哥貼他帥照祝福

道奇牛棚G6全員待命！大谷翔平是否登板？道奇教頭回應引笑聲

兄弟2勝奪冠機率達83%？統一力保80%逆轉希望

讀者回應

﻿

熱門新聞

1索托延長賽致勝3分砲　洋基晉級世界大賽

2統一G2變動　蘇智傑、林益全先發

3兄弟G2打線出爐　林吳晉瑋先發捕

4「最強172公分」河村勇輝獲雙向合約

5大谷翔平G6登板？道奇教頭幽默回應

最新新聞

1G2吸37596人　前兩戰人數破紀錄

2兄弟滿壘沒得分　統一4分領先

3有衝組？賈吉遭觸身後休息室傳出怪聲

4夢想家20分狂電戰神收2連勝

5南投高中王睿洋對成德3局失5分

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

不滿主審判決「王威晨安打被沒收」　象迷鼓譟舉牌抗議：MVP吱華文！

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366