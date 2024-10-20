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中國信託力挺中信兄弟　相約中信金融園區

▲▼ 中國信託力挺中信兄弟　相約中信金融園區 。（圖／中國信託）

▲力挺中信兄弟！中信金控將於中信金融園區舉辦「2024中華職棒台灣大賽直播派對」號召球迷替中信兄弟集氣，邁向總冠軍。（圖／中信金控提供）

體育中心／綜合報導

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）長期整合集團資源培植臺灣潛力體育人才，透過體育公益創造對社會的貢獻與影響力，以實際行動支持臺灣國球發展，正值中華職棒35年總冠軍賽期間，中國信託金控將於即將開打之第三戰（10月22日）與第四戰（10月23日）假臺北市南港區中國信託金融園區（簡稱「中信金融園區」）中庭廣場舉辦「2024中華職棒台灣大賽直播派對」，號召球迷至中信金融園區替中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」）集氣，邁向總冠軍。

「2024中華職棒台灣大賽直播派對」邀請中信兄弟超人氣啦啦隊Passion Sisters與應援團到場與球迷互動，連續兩天安排不同的啦啦隊陣容輪番接力，亦將於每場抽出限量中信兄弟球星簽名球及球隊周邊精美商品；場邊另外設有九宮格投球、投籃機等互動遊戲攤位，讓到場球迷體驗振臂得分的快感，零時差感受中華職棒總冠軍賽的魅力，為中信兄弟邁向總冠軍齊聲集氣。為服務廣大喜愛中華職棒的球迷，將依賽事情況持續於中信金融園區同步直播，與球迷見證中華職棒35年總冠軍爭冠時刻。更多「2024中華職棒台灣大賽直播派對」活動資訊，請參考Home Run Taiwan臉書粉絲團facebook.com/2016homeruntaiwan

中信金控為全臺首家支持棒球、籃球及電競等職業運動隊伍的企業，擁有中信兄弟、新北中信特攻籃球隊、中信飛牡蠣電競戰隊三支職業隊，亦為全臺首家支持五級棒球運動的企業，更長期協助中華隊征戰國際舞臺，2023年獨家冠名贊助「世界棒球經典賽A組預賽」、主力贊助「第三十屆亞洲棒球錦標賽」，攜手中華民國棒球協會邀請「世界全壘打王」王貞治先生為臺北大巨蛋開球，為臺灣棒壇創造經典時刻。2024年世界棒球12強賽，中國信託再次相挺中華隊登板國際賽，攜手締造臺北大巨蛋歷史紀錄。

為了向下紮根厚植臺灣國球實力，中國信託亦透過「愛接棒計劃」培育24支偏鄉少棒及青少棒球隊。目前正在進行由中國信託商業銀行連續十年冠名贊助的中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，本屆共有213隊參賽，已列入U18青棒國手選拔參考賽事之一，中國信託力挺臺灣體育發展，持續培植優秀的棒球選手，讓臺灣站上國際舞臺。

關鍵字： 體育中信金控中華職棒直播派對啦啦隊

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