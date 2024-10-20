魔術強森預言「詹皇之子」將成先發　KD試圖封阻布朗尼嘆老了

Bronny had his best performance yet in the Lakers’ preseason finale ????????



17 PTS, 4 REB, 3 STL ???? pic.twitter.com/ybigQRJfCZ — Bleacher Report (@BleacherReport) October 19, 2024

記者游郁香／綜合報導

「詹皇之子」布朗尼(Bronny James)在最後一場熱身賽先發，砍下17分、4籃板，外帶3抄截、1火鍋，但主力全部休戰的紫金軍團最終慘敗給勇士58分。洛城傳奇魔術強森(Magic Johnson)今(20)日發文表示，湖人很擅長培養人才，卡魯索(Alex Caruso)和里夫斯(Austin Reaves)都成了先發，「布朗尼將會是下一個。」

▲詹皇之子布朗尼。（圖／路透，下同）

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詹姆斯(LeBron James)與布朗尼將正式成為NBA史上首對「同場征戰」的父子檔，僅在南加大待了1季就投入NBA選秀的布朗尼，因為身份特殊而受到高度矚目，他在昨(19)日對勇士的熱身賽登上先發，出賽35分鐘以17投7中攻下17分、4籃板和1助攻，另有3抄截和1火鍋。

湖人傳奇魔術強森給布朗尼極高評價，預言他將成為一名非常出色的球員，「他昨晚展示了一些你無法教導的東西——高籃球智商、運動能力以及讓他成為頑強防守者的競爭精神！我相信經過這個賽季的努力後，他肯定會進入湖人的輪替陣容，上場時間會很長。」

魔術強森還提到，湖人很擅長培養人才，「我最近親眼見證的兩個例子是卡魯索和里夫斯，他們現在都已經是聯盟的先發球員，布朗尼將會是下一個。」

KD tried to block Bronny ????



Suns challenged the foul but were unsuccessful ???? pic.twitter.com/9UlqVRbJVd — Bleacher Report (@BleacherReport) October 18, 2024

值得一提的是，布朗尼日前出戰太陽，他與老爸詹姆斯的勁敵杜蘭特(Kevin Durant)一次「交鋒」，引起了熱議，他當時切入準備攻擊籃框，趕來防守的KD試圖賞他火鍋，但裁判的哨音響起，鳳凰城主帥巴登霍澤(Mike Budenholzer)雖提出挑戰，但並未成功，布朗尼得到兩罰卻都罰丟。

賽後談到對決布朗尼，杜蘭特打趣表示，「天啊，我真的老了。」當KD 2007年進入NBA時，布朗尼只有3歲，如今兩人成為對手，令人感嘆時光飛逝。