大谷翔平跑壘瑕疵　跑壘教練：他應該衝過去

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇19日（台灣時間）國聯冠軍賽第三戰6比12不敵大都會，第一局原先有得分機會，但大谷翔平跑壘出現瑕疵，結果一分未得結束該局進攻。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（20日）受訪時提到，跑壘教練艾伯（Dino Ebel）應該有跟大谷討論，隨後艾伯表示，「我認為他應該衝過去。」

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▲▼艾伯、大谷翔平。（圖／路透）

首局，大谷敲出右外野安打，隨後貝茲（Mookie Betts）擊出中外野二壘安打，形成無人出局，二、三壘有人局面。面對大都會內野佈陣的刻意「放一分」策略，下一棒的赫南德茲（Teoscar Hernandez）打出游擊滾地球，大都會沒有趨前防守，但大谷選擇了保守的策略，最終後續打者未能得分，錯失了首局得分機會。

羅伯斯在賽後記者會上表示，「在那種情況下必須衝本壘，沒有任何理由。」，他強烈批評了大谷的跑壘，並認為對手會利用這一機會反彈，「大都會成功化解了危機，並因此獲得了勢頭。」最終，球隊在前四局就落後8分，遭遇失利。

隔天的記者會上，羅伯斯再次強調，「艾伯應該有跟大谷討論，我沒有做後續確認，但這種情況不會再發生了。」作為三壘壘指的跑壘教練艾伯，也回顧了大谷的跑壘，並表示，「我還沒有和大谷談過，但我認為他應該衝過去。」