兄弟2勝奪冠機率達83%？統一力保80%逆轉希望

▲數據大戰：兄弟首勝奪冠率83% vs. 獅隊平手後80%勝算 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟在2024年台灣大賽首戰中以10:4擊敗統一獅，不僅取得系列賽領先，更大幅提升了奪冠機率。根據中華職棒聯盟提供的歷史數據，中信兄弟目前處於相當有利的位置。

聯盟統計顯示，當球隊在總冠軍賽中取得2勝0敗開局時，有高達88.9%的奪冠機率。特別值得注意的是，中信兄弟取得2勝0敗，奪冠機率是83.33%，對戰統一獅歷史上的奪冠機率是驚人的100%。

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然而，數據也揭示了潛在風險。如果中信兄弟在次戰失利，形成1勝1敗的局面，歷史奪冠機率將降至28.57%，其中對統一獅若是1勝1敗，奪冠機率則是33.33%。

從整體戰績來看，中信兄弟在歷年參與的15次總冠軍賽中，已經9次奪冠；對陣統一獅的6次總冠軍賽中（1993、2001、2008、2009、2020、2021），也取得了3次勝利（1993、2001、2021）

另一方面，統一獅在總冠軍賽中落後0勝2敗時，歷史上從未逆轉奪冠。不過，如果統一獅能在次戰扳平戰局，他們在1勝1敗時的歷史奪冠機率高達80%；對戰兄弟取得1勝1敗，則有66.66%機率奪冠。

統一獅過去在總冠軍戰與兄弟交手6次中，對兄弟奪冠3次（2008、2009、2020）。

兩隊此戰皆派出洋投先發，兄弟推出猛登，獅隊則由勝騎士掛帥搶勝。