NBA開季專題／今夏出現2大震撼交易　K湯等11球星轉隊撼動版圖？

▲湯普森離開效力了13年的勇士，成為獨行俠的一員。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

NBA 2024-25賽季將在23日點燃戰火，這個休賽季出現兩筆重磅交易，除了4冠神射湯普森(Klay Thompson)離開待了13年的勇士，透過史無前例的6方交易轉戰獨行俠，前灰狼一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)被交易到尼克，更是震撼各界，《NBC體育》整理了11位今夏轉隊的球星，這是否會撼動本季的版圖，值得關注。

頂尖搖擺人喬治加盟七六人

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9屆全明星搖擺人喬治(Paul George)今夏與快艇續約談判破裂，據了解，癥結點是快艇不願在新合約中附上「交易否決權」，這給了想圍繞MVP長人恩比德(Joel Embiid)與後場新星馬克西(Tyrese Maxey)打造更強陣容的七六人挖角的絕佳機會。

▲喬治轉投七六人。（圖／路透）

費城總管莫雷(Daryl Morey)花了好幾年囤積薪資空間，確保球隊在今年夏天擁有最大的空間，他的賭注也有了回報， 喬治以自由球員身份簽下4年2.12億美元(約68.8億台幣)的合約轉投七六人，新3巨頭成形，恩比德鎮守禁區、喬治在側翼，馬克西擔任主控。

莫雷還在資源有限的情況下，圍繞這個核心添加了一些出色的角色球員，如射手馬丁(Caleb Martin)、老將戈登(Eric Gordon)等。如果恩比德和喬治能保持健康，七六人將成為衛冕軍塞爾提克在東區的巨大威脅。

「大橋」布里吉斯、前灰狼一哥唐斯加盟尼克

尼克上季拿下50勝，挺進季後賽第2輪，打出「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)時代以來最好的賽季，若不是季後賽傷病問題太嚴重，原本甚至有機會闖入東區冠軍賽。

紐約總裁羅斯(Leon Rose)這個休賽季積極操盤，先在選秀會前夕用5個首輪選秀權交易來攻守俱佳的側翼球星「大橋」布里吉斯(Mikal Bridges)，他可以扮演第2得分手，同時提升尼克的防守。紐約現在可能比其他球隊更能與綠衫軍「雙槍」坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)對抗，布里吉斯與阿努諾比(OG Anunoby)的組合，讓尼克擁有兩位優質的側翼防守專家。

▲籃網將前場主力「大橋」布里吉斯交易到尼克 。（圖／達志影像／美聯社）

尼克上個月還進行了一筆震撼交易，打包送走明星前鋒藍道(Julius Randle)、射手迪文琴佐(Donte DiVincenzo)，從灰狼手中換回前明尼蘇達一哥唐斯，禁區戰力大升級。唐斯是聯盟最佳中鋒之一，他和主控布朗森(Jalen Brunson)的搭配，將讓尼克在進攻達到頂級水準。

儘管以唐斯為核心之下，尼克的防守是否足以與衛冕軍塞爾提克或另一支東區勁旅七六人抗衡？可能要到明年4月以後才會明朗，但可以確定的是，這支尼克在例行賽有機會在東區登頂。

4冠神射湯普森加盟獨行俠

獨行俠上季雖闖入睽違13年的總冠軍賽，最終卻只拿下1勝，他們在總決賽得到一個啟示，他們需要更多的射手來輔助雙核心唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)。

▲湯普森在獨行俠展開生涯新篇章。（圖／路透）

達拉斯今夏透過一筆史無前例的6方交易，網羅了灣區4冠神射湯普森，也讓勇士的3巨頭時代走入了歷史。歷經兩次重大傷病的K湯，近幾季在金州過得並不開心，他與獨行俠可說是「天作之合」，至少在進攻端是如此，達拉斯上季擁有聯盟第10的進攻效率，在K湯入隊後，這項數據有望進一步提升。

不過湯普森已不再是曾經的頂尖防守專家，他新賽季將取代側翼防守者小瓊斯(Derrick Jones Jr. )的位置，獨行俠是否有足夠的防守實力再次重返總決賽？這點還有待觀察。

迪羅臣加盟國王

上季在公牛場均能砍24分的35歲老將迪羅臣(DeMar DeRozan)，今夏以「先簽後換」來到國王，他與明星長人薩波尼斯(Domantas Sabonis)、沙加緬度一哥福克斯(De'Aaron Fox)的組合將帶給對手很大的防守壓力。

▲資深砍將迪羅臣轉戰國王。（圖／路透）

福克斯和迪羅臣都是聯盟最出色的關鍵球員之一，這支球隊在比賽末段將會非常危險。不過這3位球星都更喜歡突破禁區或在中距離投籃，需要有外圍射手來拉開場上的空間。

另外，防守不是迪羅臣的強項，這恐成為國王的致命傷，這筆交易或許會讓他們在例行賽表現變好，但無法在季後賽成為真正的威脅，不過沙加緬度本季首要任務是恢復2年前的水準，重新回到季後賽，得到迪羅臣的助拳已堪稱「勝利」。

「禿曼巴」卡魯索、長人哈爾特斯泰加盟雷霆

在NBA總管調查中，雷霆被選為休賽季操作最成功的一隊，奧克拉荷馬上季登頂西區，不過這支「少年軍團」在季後賽曝露出致命弱點，他們需要能在內線對抗的大個子球員，需要比吉迪(Josh Giddey)防守更好、三分投射能力更出色的後衛。

▲▼雷霆新援上為卡魯索、下為長人哈爾特斯泰。（圖／路透）

雷霆因此延攬了最好的外線防守者之一卡魯索(Alex Caruso)和前尼克主戰長人哈爾特斯泰(Isaiah Hartenstein)，這兩名球員完全符合他們的需求。

卡魯索還有幫助湖人奪冠的經驗，哈爾特斯泰雖然一直不是關注度太高的球員，但他是能得分、傳球和防守的全能中鋒，有了兩人的加入，搭配MVP候選人吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)、第2得分手威廉斯(Jalen Williams)、榜眼長人霍姆格倫(Chet Holmgren)，雷霆是西區的頂級球隊之一。

明星後衛莫瑞加盟鵜鶘

明星後衛莫瑞(Dejounte Murray)今夏與老鷹一哥楊恩(Trae Young)拆夥，改披鵜鶘戰袍，他將再次掌控球權，扛起組織重任，助拳「怪物狀元」威廉森(Zion Williamson)、「小KD」英格雷(Brandon Ingram)，儘管紐奧良目前的陣容還不完整，但至少現在確定了控球人選。

▲莫瑞轉戰鵜鶘。（圖／路透）

「控球之神」保羅加盟馬刺

高齡39歲的「控球之神」保羅(Chris Paul)是當代最佳後場指揮官之一，也是籃球智商最高的球員之一，他在每年的總管調查中，一直被看好未來能成為一位優秀的教練，他新賽季將扮演年輕馬刺的導師，他與「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)的搭配也令人期待。

▲保羅加盟馬刺。（圖／路透）

前MVP衛斯布魯克加盟金塊

金塊上季尋求衛冕失利，自從奪冠後他們連續失去包括布朗(Bruce Brown)、波普(Kentavious Caldwell-Pope)等重要的輪替球員，削弱了板凳深度，今夏總算補進前年度MVP衛斯布魯克(Russell Westbrook)，儘管他身手已不若以往，但他總是全力以赴，替球隊帶來能量。

▲衛斯布魯克加入金塊。（圖／路透）

射手波普加盟魔術

魔術這個休賽季找來2冠射手波普(Kentavious Caldwell-Pope)，他上季三分命中率高達40.6%，他還能扮演休息室老大哥的角色，是陣中兩位前場新星班凱羅(Paolo Banchero)、瓦格納(Franz Wagner)的理想隊友。

奧蘭多依舊需要一名場上指揮官和能創造出手機會的控衛，來提升團隊表現，不過KCP無疑是一個非常不錯的補強，價碼也很合理。

▲2冠射手波普。（圖／CFP）