黑豹旗／二刀流林珺希敲勝打飆速後援　大溪高中7比0擊敗中興高中

▲黑豹旗大溪高中。（圖／記者楊舒帆攝）

體育中心／綜合報導

中信盃黑豹旗青棒賽今天（18日）再進行64強賽，兩支木棒球隊桃園市大溪高中對上南投中興高中，大溪高中二刀流林珺希首局打出二壘安打先攻進分數，7局下後援登板狂飆超過140公里的快速球，大溪高中以7比0完封中興，闖進32強。

大溪高中一局下展開攻勢，二棒打者黃凱恩擊出中外野高飛球，中興高中中外野手全智賢無法發生判斷錯誤讓球掉在後方，打者藉機攻佔三壘得分大門，擔任四棒DH的林珺希大棒一揮將球擊成中外野深遠的場地二壘安打，三壘跑者輕鬆回到本壘得到第一分，下棒打者陳柏凱再補上一支左外野平飛安打送回二壘跑者，第一局就以2比0領先中興高中。

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二局下大溪高中首位上場的打者吳敬偉就擊出游擊上方平飛安打上到一壘，下一棒吳翊睿擊出右外野滾地安打，中興高中右外野手張可晉發生接球失誤，讓球直接滾到全壘打牆下，打者連奔四個壘包跑回本壘攻下第四分，

中興高中緊急換上谷懿書接替投球，一上場就投出四壞球以及兩次觸身球形成滿壘，沒有解決任何打者情況下中興高中再度更換投手，換上原本的三壘手胡健勛登板後援，

面對第一位大溪高中打者廖宥霖就被擊成中外野高飛犧牲打，送回三壘上的跑者攻得第五分；再度形成滿壘的情況下，第五棒陳柏凱打成中外野高飛犧牲打，大溪高中第6分進帳，此時二壘跑者黃凱恩離壘過遠被牽制出渠，終於結束了二局下大溪高中一輪猛攻

比賽進入第四局，大溪高中打者黃宇打出中外野穿越安打站上一壘，中興高中立即更換本場第四任投手李家寶，一壘跑者靠著投手暴投攻佔上二壘得點圈，第一棒李旻翰在兩好三壞情況下掌握一顆外角球撈成中外野落地安打，大溪高中取得7分領先。

第七局大溪高中取消DH，推上林珺希登板投球，接替投球的林珺希狂飆超過140公里的快速球壓制中興高中打線，贏得這場比賽勝利。