TPBL明日兩地開打！7隊觀戰重點一次看　李愷諺不想被看不起

▲2024-25賽季TPBL年度主視覺。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

TPBL台灣職業籃球大聯盟明(19)日將在台中、高雄兩地迎接新賽季，今(18)日釋出球員版年度主視覺，以ALL EYES ON US字樣形成眼框，包圍著7支球團的球員，希望球迷的目光焦點全是TPBL。另外，聯盟也一一訪問了7隊的教練、球星，列出各隊的觀戰重點。

身心都達到最佳狀態 戰神展現攻守一體的高效率表現

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在熱身賽中，臺北台新戰神以守為攻，製造許多快攻機會，打出高效率球風，新賽季總教練許皓程更為陣中核心人物黃聰翰訂下「聯盟前三射手」的目標，面對此壓力黃聰翰表示，「休賽季有控制飲食、調整體態，心態上也相對更自信，不管是達成教練給的目標，或是與去年的自己相比，我相信不會讓球隊失望。」

而今年被戰神選中的狀元雷蒙恩，被問及菜鳥賽季想證明什麼時，則露出招牌笑容強調，「身為第一指名，並且能以父之名傳承榮耀，令我感到非常感激！我的第一場例行賽即將到來，我不會怕輸，但我真的不喜歡輸，我喜歡贏！我會不斷努力練球，讓自己一場比一場更進步！」

新賽季全面大改革 邀請球迷見證新北國王書寫王者篇章

林書豪本賽季續披新北國王戰袍，作為王城眾將們的領導者，林書豪感謝說道，「籃球是一個團隊運動，成功必然是眾人同心協力！蘇士軒的能力比他表現出來的更強，為了配合洋將，他犧牲掉展現自己的機會；曼尼高非常堅持的態度和個性，是大家很好的典範，他總是能想盡辦法幫助團隊。」

新北國王三巨頭之一、熱身賽扛起球隊得分重擔的李愷諺，在休賽季期間也展現禁衛軍特質，付出與自律早已融入他的日常生活，李愷諺補充說道，「我就是想要證明自己，不要被人看不起，能有今天大家所看到的樣貌，除了感謝團隊，也謝謝那個不肯放棄的自己。」

本賽季國王林書豪、林書緯、李愷諺三位球員的默契與領導力將是球隊的核心動力，凝聚新北國王再奪金盃的重要元素。

對贏球的強烈渴望 閃電特攻盼擺脫低潮後「RISE UP」

經歷衛冕失利的新北中信特攻，本賽季盼擺脫低潮後「RISE UP」，就如熱身賽新竹場閃電特攻在落後的逆境中，仍對贏球有著強烈的執著，最後逆轉致勝。特攻隊長林韋翰，即便因傷勢未登場出賽，依舊積極訓練、帶動團隊士氣，他認為，「持續訓練，持續做好的事情，相信能感染到整個團隊，每個人慢慢邁向更好的自己，這些努力都會有所回饋。」

閃電軍團中以謝亞軒最受林韋翰高度期待與特別照顧，這個暑假也因膝傷關係，重新調整飲食和訓練，謝亞軒說，「運動員就是要競爭最高榮耀，維持體態、保持自信，在隊友傳球給我的時候，把球投進，不辜負大家對我的期待，那個時刻是我最喜歡、最驕傲的時刻！」謝亞軒已做足準備，希望在例行賽呈現最好的狀態給球迷朋友。

無需理會外界質疑 做好本分就能帶領雲豹衝破天花板

台啤永豐雲豹陣中主力控球高錦瑋，季外經歷國家隊與NBL的失利，分享自己的解決之道，「我從《像頂尖運動員一樣思考》一書中學到弱者法則，預設今天會發生什麼問題、我的應對方式是什麼。」高錦瑋如今不再理會外界怎麼說，「你要問問自己你今天到底夠不夠努力，知不知道自己想要的目標是什麼」進而激勵自己、影響團隊。

面對主力流失，外界普遍不看好團隊陣容的輿論，雲豹外線擔當林信寬泰然自若地表示，「我認為成功是可以複製的，大家把自己的本分做好，我們就能一起往前走更遠。」而雲豹在兩場熱身賽末節上演逆轉戲碼，將燃燒自我的精神展露無遺，讓眾多球迷期待雲豹能開創什麼樣的天花板！

攻城獅人才濟濟 曾柏喻、高國豪揮別過去追求更高挑戰

新竹御嵿攻城獅休賽季積極補強，季外交流賽也都有不錯的成績，本土陣容更加完善。談到獅子軍人才濟濟，上賽季奪得年度第六人和年度進步獎的曾柏喻表示，「每一位加入攻城獅的夥伴，都有值得我學習的地方，也讓我更有動力去挑戰更高的年度獎項！」曾柏喻也向過去曾對自己或球團失望的球迷喊話，「我不會再放棄了，我回來了！」

今年同樣想挑戰更高榮譽的高國豪，坦承過去曾有一段憑藉著自身天賦打球的浪蕩過往，進入職業這幾年逐漸了解到強中更有強中手，也特別點名舞台越大，能夠學習的隊友、可敬對手也越多，高國豪說，「我需要更加自律，且以謙卑的學習心態，最終目標想做到無人取代的境界！」兩位本土重要戰力，如何穩住局勢，帶領攻城獅拿下總冠軍賽門票，值得關注。

王牌球星大集結 帶給夢想家球迷一場場精彩比賽

「我想要替培養我、滋長我的這座城市拿一座冠軍！」福爾摩沙夢想家今夏延攬自由市場超級大物蔣淯安，目標瞄準聯盟元年總冠軍，提及夢想家豪華陣容，蔣淯安說，「相當期待夢想家的陣容組合，應付跟以往不同的對手，也很榮幸能夠與新生代實力球員阿吉搭配，我們會帶給台中球迷一場場精彩的比賽！」

福爾摩沙夢想家王牌球員林俊吉，暑假也不停歇，不僅至美國加強個人動作，心態上也有所成長，林俊吉，「簡浩學長提醒我要把自己擅長的東西做好，在場上才有作用，鎧總也有鼓勵我，今天打不好就留在今天，明天是全新的開始。」本賽季林俊吉已準備好維持在MVP討論名單中。

緊密的團隊關係與強大的心理素質 是海神浪洄初心的關鍵

這個夏天，布銳克曼傷癒歸來，展開與高雄全家海神的第四年，身為洋將，待在不同國家征戰已經是家常便飯，但對布銳克曼而言，海神團隊之間的信任與默契，讓他和團隊的鏈結不僅是隊友，更是家人。布銳克曼透露，「這是我職業生涯中待過最久的球隊，高雄就像我第二個家，我和家人們的這份信任，是我們衝擊冠軍的重要因子！」

另一位與海神奮戰四年的胡瓏貿，兩人在場上有著一樣的積極與拼勁，而胡瓏貿又多了一些強悍的球風，對於新賽季可能會接受更多的批評指教，胡瓏貿說，「不管怎麼樣做，都會有人去批判你！所以不會特別看的太重，就是盡力把我要做的，做到最好！」