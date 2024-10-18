與南韓羽協徹底決裂？教練說話安洗瑩轉身離開　零互動畫面曝

記者游郁香／綜合報導

南韓一姐安洗瑩在巴黎奧運後出面揭露自家羽協的種種惡行，包括她在國家隊長期遭霸凌，經過2個月的休整，她本周終於在超級750系列丹麥公開賽復出，昨(17)日以2比1逆轉擊敗泰國名將依瑟儂挺進8強，但有人在賽事轉播時發現，安洗瑩賽前與教練成池炫零互動，對方說話時，她轉過身並未理睬。

安洗瑩去年8月1日成為南韓27年來首位世界球后，連62周佔據世界第1，今夏她摘下奧運金牌，攀上生涯新高峰，但在巴黎奧運過後，她公開控訴自家羽協的惡行，以及她長年受到霸凌，甚至要幫學長洗內褲，引起一片譁然。

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▲南韓一姐安洗瑩揭露自家羽協惡行。（圖／路透）

從8月5日贏得巴黎奧運女單金牌後就沒再出賽的安洗瑩，讓出了世界球后的寶座，本周終於回歸賽場，參加丹麥公開賽。對於能重返賽場，她表示很想念這一切，「我喜歡站在球場上，那是我的快樂之地。」

安洗瑩首輪以21比16、21比8拍落泰國21歲小將崔基翁，昨日碰上泰國名將依瑟儂，儘管首局以17比21讓出，接下來她以21比18、21比14連趕2局，2比1逆轉挺進8強。

▲南韓一姐安洗瑩。（圖／路透）

不過有球迷在看轉播時發現，賽前教練成池炫在與安洗瑩說話時，小安先是咳嗽打斷對方，隨後更直接轉身離開，與成池炫沒有任何互動，與教練的關係似乎也降到冰點，引起關注。

有人推敲，當初安洗瑩出面揭露羽協惡行，教練和隊友都沒出來挺她，「她現在應該是對教練很失望吧！」還有球迷提到，「我認為成池炫沒有替安小妹爭取應有的尊嚴與基本權利。」