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洋基、道奇世界大賽門票開賣　起價2.5萬台幣已售罄

▲例行賽洋基、道奇交手。（圖／路透）

▲例行賽洋基、道奇交手。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

儘管美聯、國聯分區冠軍戰還未打完，但系列賽領先者紐約洋基（2勝1敗）與洛杉磯道奇（3勝1敗）皆已開賣世界大賽門票，道奇門票起價800美元（約新台幣2.5萬），洋基則是1213美元（約新台幣3萬8975元）到1758美元（約新台幣5萬6486元）。

根據洛杉磯時報報導，道奇官方還沒宣布售票以及發布相關新聞稿，他們僅在社交媒體上發布售票消息，並向之前曾購票、註冊過的球迷發送電子郵件。

道奇行銷長羅森（Lon Rosen）表示，道奇在資料庫中有超過100萬個球迷名字和郵件以便發送；截至昨天（17號）下午為止，道奇球場僅剩零星座位可供選擇，包括位於界外桿上方的高層保留席，每張票價為909.45美元（約新台幣2.9萬）。

和大多數球隊一樣，道奇會根據供需情況調整價格，初始價格反映出道奇可能將自1981年以後，再次在世界大賽迎戰紐約洋基，今天道奇隊官網上的門票已顯示不再可購，而另一個購票網站StubHub上的世界大賽門票最低價格為1125美元（約新台幣3.6萬）。

此外，道奇購票網站上寫著：「為轉售目的而購買的門票，可能會被洛杉磯道奇隊取消並退款，」目的是為了防止黃牛炒票；如果道奇隊未能晉級世界大賽，門票同樣會被退款。

至於洋基在世界大賽前兩戰，主場門票價格為1213美元（約新台幣3萬8975元）到1758美元（約新台幣5萬6486元），同城的紐約大都會則是在世界大賽第3到第5戰為主場，其中第1場主場的門票價格是1478美元（約新台幣4萬7490元）到5645美元。 

關鍵字： MLB洛杉磯道奇紐約洋基世界大賽

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