外界不看好守護者　弗萊再見轟後宣言：我們相信自己可以！

記者王真魚／綜合報導

守護者今在美聯冠軍系列賽延長賽7比5轟退洋基，系列賽首勝到手。10局下擊出再見全壘打的弗萊（David Fry）賽後表示，「我知道很多人認為我們做不到，但我們相信我們可以！」

9局下，諾爾（Jhonkensy Noel ）代打擊出追平轟，讓原本失去領先的守護者，重新燃起希望。

隨後，弗萊在10局下擊出一支2分再見全壘打，全場陷入狂歡之中。守護者隊終場以7-5擊敗洋基隊，贏下美聯冠軍賽第三戰，不僅扭轉氣勢，也確保球隊避免在周五（美國時間）面臨可能的淘汰命運。

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「當所有人都認為我們做不到時，我們相信我們可以！」弗萊說，「（Manzardo ）一開始（3局）就擊出一支關鍵的全壘打。我到現在也不知道Jhonkensy是如何打出那一轟，那真的是一個很棒的打席，真的是一場精彩勝利。」

根據大聯盟官網報導，在所有七戰制的季後賽系列賽中，前三場比賽後以2比1領先的球隊，最終贏得系列賽的機率是70%（151次中的106次）。現行的2-3-2賽制下，客場輸掉前兩場比賽後在主場贏得第三場的球隊，最終逆轉贏得系列賽的機率是28%（36次中的10次）。

▲弗萊（David Fry） 。（圖／路透）