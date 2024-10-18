大谷翔平190公里超速彈史上第3猛！首打席開轟成日本第一人

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記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平在國聯冠軍系列賽第4戰中再次展現超凡實力。面對紐約大都會，大谷翔平不僅創下日本選手在季後賽首打席全壘打的先例，更以驚人的擊球初速刷新多項紀錄。

大谷翔平首局首打席就開轟，這支全壘打的擊球初速高達117.8英里（約189.6公里），創下自2015年Statcast系統引入以來，季後賽中的第3快紀錄，僅次於2022年的舒瓦伯（Kyle Schwarber）和2020年的史坦頓（Giancarlo Stanton）。

值得一提的是，這已經是大谷在本次季後賽中的第3轟。在此之前，他在分區系列賽第1戰和國聯冠軍系列賽第3戰，都擊出3分砲。

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大谷也成為繼松井秀喜之後，第二位在季後賽連續2場比賽擊出全壘打的日本選手。

根據MLB官方數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷在本次季後賽中的表現更是前所未有。自2015年以來，在單一季後賽中擊出3支或以上超過115英里（約185公里）擊球速度的安打（包括全壘打），大谷是紀錄保持者。

▲大谷翔平 。（圖／路透）