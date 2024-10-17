運動雲

>

克拉克新秀之姿入選WNBA年度第一隊　16年來首起

▲▼克拉克。（圖／路透）

▲▼克拉克。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

印第安納狂熱「狀元」克拉克（Caitlin Clark）日前獲頒WNBA年度最佳新秀，在WNBA年度新秀投票中，克拉克全部67票中得到66票，差1票就能全票獲獎。今（17日）克拉克再度獲得獎項肯定，他入選WNBA年度第一隊，成為自2008年帕克（Candace Parker）以來，首位獲得一陣榮譽的新秀。

克拉克本季40場例行賽皆為先發，印第安納狂熱本季戰績20勝20敗。克拉克平均每場上場35.4分鐘，可以攻下19.2分，聯盟最高的8.4助攻，5.7籃板、1.3抄截，投進聯盟最多的123記3分球，幫助狂熱隊自2016年以來首次打進季後賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

克拉克與王牌隊威爾森（Aja Wilson）和山貓隊柯林爾（Napheesa Collier）一同全票入選WNBA年度第一隊。自由人的史都華（Breanna Stewart）和陽光隊的湯瑪斯（Alyssa Thomas）也都入選了第一隊。

年度第二隊則包括自由人隊約內斯庫（Sabrina Ionescu）、水星隊庫柏（Kahleah Copper）、風暴隊歐古米克（Nneka Ogwumike）、飛翼隊歐古恩沃爾（Arike Ogunbowale）、自由人隊瓊斯（Jonquel Jones）。

克拉克成為自2008年帕克以來首位獲得第一隊榮譽的新秀，也是自2000年以來第五位獲得此榮譽的新秀。他從67名體育記者的全國評審團中獲得了52張第一陣容票，只有一張投票沒有克拉克的名字。

每位WNBA年度第一隊的得獎者將獲得10,300美元（約33萬台幣）的獎金，而年度第二隊的得獎者則獲得5,150美元（約16.5萬台幣）獎金。

關鍵字： WNBA克拉克

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平得點圈3分砲　道奇8比0完封大都會搶下第2勝

大谷翔平得點圈3分砲　道奇8比0完封大都會搶下第2勝

林書豪正式向PLG道別！　宣布將在TPBL職籃走得更遠

林書豪正式向PLG道別！　宣布將在TPBL職籃走得更遠

黑豹旗／桃園遭陽明3局0比20扣倒　豪華球經團超搶鏡

黑豹旗／桃園遭陽明3局0比20扣倒　豪華球經團超搶鏡

法國巨星姆巴佩遭爆「旅館強姦」！瑞典警方：正調查一樁性侵案

法國巨星姆巴佩遭爆「旅館強姦」！瑞典警方：正調查一樁性侵案

黑豹旗／睽違6年闖64強卻因遲到裁定輸　台中二中：嘉中會怕我們

黑豹旗／睽違6年闖64強卻因遲到裁定輸　台中二中：嘉中會怕我們

中職總冠軍賽首戰拚滿場4萬人破紀錄　前2戰售出超過6萬

中職總冠軍賽首戰拚滿場4萬人破紀錄　前2戰售出超過6萬

本季121敗大聯盟最爛戰績　白襪隊老闆有意出售

本季121敗大聯盟最爛戰績　白襪隊老闆有意出售

大谷翔平得點圈火燙　創50年來最高紀錄

大谷翔平得點圈火燙　創50年來最高紀錄

梅西再戰2026世界盃？　資格賽進3球後吐心聲：可能是我最後幾戰

梅西再戰2026世界盃？　資格賽進3球後吐心聲：可能是我最後幾戰

大都會主場球迷噓聲伺候　大谷翔平用微笑回應

大都會主場球迷噓聲伺候　大谷翔平用微笑回應

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

熱門新聞

大谷翔平得點圈3分砲　道奇8比0完封大都會搶下第2勝

林書豪正式向PLG道別！　宣布將在TPBL職籃走得更遠

黑豹旗／桃園遭陽明3局0比20扣倒　豪華球經團超搶鏡

法國巨星姆巴佩遭爆「旅館強姦」！瑞典警方：正調查一樁性侵案

黑豹旗／睽違6年闖64強卻因遲到裁定輸　台中二中：嘉中會怕我們

中職總冠軍賽首戰拚滿場4萬人破紀錄　前2戰售出超過6萬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷3分砲　道奇8比0完封大都會

2林書豪向PLG道別　將在TPBL走得更遠

3桃園黑豹旗遭扣倒　豪華球經團搶鏡

4姆巴佩遭爆旅館強姦！瑞典警：正調查一樁性侵案

5中二中睽違6年闖黑豹旗64強因遲到裁定輸

最新新聞

1老獅迷傳真來信　蘇泰安感動分享

2棒壘國手對決！女將鄭嘉禎完投平鎮

3當魔獸長出外線　謝宗融入獵鷹拚重生

4黑豹旗史上首次女棒對決男棒　南崁輸平鎮

5莊承翰最後一場黑豹旗　105球完投敗泛淚

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲喊話隊友團結拚總冠軍　上次被兄弟橫掃相信大家沒忘

安打王邱智呈季後挑戰賽火燙7成　首闖台灣大賽既興奮又緊張

曝前6局讓暴力猿無安打關鍵　勝騎士遇亂流退場：相信牛棚

陳鏞基9局緊張到胃痛！　台灣大賽首映「金鏞連線」感動哽咽

統一獅挺進總冠軍賽信任主將　餅總：陳韻文關鍵救援抹去過去不佳

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366