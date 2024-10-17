克拉克新秀之姿入選WNBA年度第一隊　16年來首起

▲▼克拉克。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

印第安納狂熱「狀元」克拉克（Caitlin Clark）日前獲頒WNBA年度最佳新秀，在WNBA年度新秀投票中，克拉克全部67票中得到66票，差1票就能全票獲獎。今（17日）克拉克再度獲得獎項肯定，他入選WNBA年度第一隊，成為自2008年帕克（Candace Parker）以來，首位獲得一陣榮譽的新秀。

克拉克本季40場例行賽皆為先發，印第安納狂熱本季戰績20勝20敗。克拉克平均每場上場35.4分鐘，可以攻下19.2分，聯盟最高的8.4助攻，5.7籃板、1.3抄截，投進聯盟最多的123記3分球，幫助狂熱隊自2016年以來首次打進季後賽。

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克拉克與王牌隊威爾森（Aja Wilson）和山貓隊柯林爾（Napheesa Collier）一同全票入選WNBA年度第一隊。自由人的史都華（Breanna Stewart）和陽光隊的湯瑪斯（Alyssa Thomas）也都入選了第一隊。

年度第二隊則包括自由人隊約內斯庫（Sabrina Ionescu）、水星隊庫柏（Kahleah Copper）、風暴隊歐古米克（Nneka Ogwumike）、飛翼隊歐古恩沃爾（Arike Ogunbowale）、自由人隊瓊斯（Jonquel Jones）。

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克拉克成為自2008年帕克以來首位獲得第一隊榮譽的新秀，也是自2000年以來第五位獲得此榮譽的新秀。他從67名體育記者的全國評審團中獲得了52張第一陣容票，只有一張投票沒有克拉克的名字。

每位WNBA年度第一隊的得獎者將獲得10,300美元（約33萬台幣）的獎金，而年度第二隊的得獎者則獲得5,150美元（約16.5萬台幣）獎金。