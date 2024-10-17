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中職總冠軍賽首戰拚滿場4萬人破紀錄　前2戰售出超過6萬

▲▼周思齊引退賽共記有40000人進場，中信兄弟成為中職史上首支在大巨蛋達成滿場紀錄的球隊。（圖／記者李毓康攝）

▲台北大巨蛋滿場4萬人。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒總冠軍賽將於19日開打，前2戰中信兄弟在台北大巨蛋主場門票在昨晚開賣，19日首戰已賣出超過3.2萬張門票，內野正常席剩下L5看台還有票，20日第2戰也有賣出2.8萬張門票以上。前2戰都有機會4萬人滿場。

今年中職總冠軍賽由中信兄弟與統一獅爭霸，採7戰4勝制，中信兄弟是全年第一及下半季冠軍直接晉級總冠軍賽，有前2場10月19日在台北大巨蛋、20日及25到27日最後3場在台中洲際球場主場。

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統一獅是上半季冠軍，在季後挑戰賽以3勝1敗擊敗樂天桃猿，闖進總冠軍賽，有著22日第3戰在台北大巨蛋、23日第4戰在台南球場的主場，

中信兄弟在總冠軍賽前2戰台北大巨蛋主場門票從14日陸續開賣，16日晚上6點30分全面開放售票，19日首戰已售出超過32000張，售票網上只見L5內野、B1及L2外野有少數門票，還有內野輪椅席與B1外野輪椅還有票。

20日第2戰則有售出超過28000張，B1、L2內野正常席都售完，L4內野正常席與B1內野剩少量，L5內野、L2外野還在熱賣中。

台北大巨蛋前2場中信兄弟主場都是滿場4萬人，有機會達成滿場，打破中職總冠軍最多觀眾人數紀錄。周思齊在台北大巨蛋2場引退賽都是4萬人滿場，是中職例行賽最多人。

統一獅22日第3戰在台北大巨蛋、23日第4戰在台南球場的主場也已開賣，22日台北大巨蛋則已賣出1.2萬張，23日台南滿場1萬張已完售。

關鍵字： 中職棒球

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