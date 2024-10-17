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法國巨星姆巴佩遭爆「旅館強姦」！瑞典警方：正調查一樁性侵案

▲▼法國足壇巨星姆巴佩。（圖／路透）

▲法國足壇巨星姆巴佩。（圖／路透）

文／中央社

瑞典媒體披露，西甲勁旅皇家馬德里法籍球星姆巴佩在斯德哥爾摩涉性侵遭到瑞典警方調查。瑞典檢方15日證實，目前正在調查一樁性侵案，但並未提及嫌犯姓名。

瑞典「晚報」（Aftonbladet）與「快報」（Expressen）14日報導，姆巴佩（Kylian Mbappe）前往瑞典首都斯德哥爾摩2日遊後，執法單位展開性侵調查。

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瑞典檢察總署（Swedish Prosecution Authority）發表聲明指出：「針對有關斯德哥爾摩疑似性侵案的報導，檢方可證實警方已經收到犯罪報告。」

瑞典檢察總署還說，這起疑似性侵案發生於10月10日某旅館內，但未提及嫌犯姓名，並說目前無可奉告進一步的訊息。

快報14日引述匿名消息來源報導，嫌犯是姆巴佩，晚報15日表示，也取得消息證實姆巴佩是嫌犯。

姆巴佩本人在社群平台X發文指出，晚報的報導與他在法國聯賽委員會舉行的聽證會有關。姆巴佩與他先前效力的法甲球隊巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）之間存有薪資糾紛。

姆巴佩聲稱巴黎聖傑曼欠他5500萬歐元（約新台幣19億元）。

姆巴佩在社群媒體發文說：「假新聞！！！聽證會前夕出現這事不難想像，弄得好像是湊巧出現。」

★★★ ETtoday新聞網提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

關鍵字： 姆巴佩性侵案皇家馬德里瑞典警方西甲

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