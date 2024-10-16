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走過霸凌風波睽違2個月出賽　安洗瑩緊張又開心：很想念這一切

▲▼安洗瑩奧運8強賽擊敗山口茜。（圖／路透）

▲南韓一姐安洗瑩。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

南韓一姐安洗瑩連續62周佔據世界第1的紀錄，因為她在巴黎奧運後長達2個月沒出賽而中斷，期間她出面控訴南韓羽協的種種惡行，包括她在國家隊長期遭霸凌，震驚各界。她本周終於回歸賽場，昨(15)日出戰超級750系列丹麥公開賽首輪，直落2過關後，她直呼很緊張也很開心。

安洗瑩去年8月1日成為南韓27年來首位世界球后，連62周佔據球后寶座，今夏她摘下奧運金牌，攀上生涯新高峰，但在巴黎奧運過後，她鼓起勇氣揭發了自家羽協的惡行，以及她長年受到霸凌，甚至要幫學長洗內褲，引起一片譁然。

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安洗瑩自8月5日贏得巴黎奧運女單金牌後就沒再出賽，本周終於回歸賽場，參加丹麥公開賽，昨日首輪對上21歲泰國小將崔基翁，很久沒比賽的她首局一度5比9落後，不過她很快重拾手感，連拿了8分扭轉頹勢，最終以21比16、21比8直落2晉級16強。

▲▼韓國女單金牌安洗瑩。（圖／路透）

▲南韓一姐安洗瑩。（圖／路透）

「我非常高興能重返賽場。」安洗瑩坦言自己很緊張，不過回到熟悉的羽球場並且贏得勝利，她臉上堆滿了笑容，「我第1局還在適應環境，搞清楚風向，找回場上感覺。我喜歡站在球場上，那是我的快樂之地。」

安洗瑩從去年杭州亞運前就有膝傷，卻一直帶傷頻繁出賽，她說巴黎奧運後自己有很多休息的時間，「我需要這段時間從傷病中恢復，雖然還沒有完全康復，但正在逐漸好轉。」

安洗瑩去年並沒有參加丹麥賽，今年總算沒錯過，她開心地說，「丹麥很可愛而且很乾淨。我很高興能回到球迷面前比賽，能和隊友們一起重返巡迴賽也很棒。我很想念這一切，但我也得到了與家人和朋友共度時光的機會，做了一些我喜歡的事情，比如吃韓式燒烤。」

關鍵字： BWF羽球南韓安洗瑩丹麥賽

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