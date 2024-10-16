林郁婷代言全民運　已經恢復訓練自爆現在全身有點痠痛

▲▼巴黎奧運女子拳擊金牌得主林郁婷擔任2024年全民運動會代言人 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

2024年全民運動會將於10月26日至31日在屏東縣熱烈開展，屏東縣長周春米希望以屏東的熱情歡迎全國各地的參賽者。巴黎奧運女子拳擊金牌得主林郁婷，被尊稱為「台灣拳后」，也將擔任這次賽事的代言人。

全民運開幕式將在26日下午5點30分於屏東縣民公園隆重舉行。周春米縣長說，他希望用屏東獨有的熱情來迎接全國各地的參賽者。本屆賽事共有33個運動項目，預計將有超過1萬3千名的隊職員共襄盛舉。

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林郁婷表示，她很驚喜獲邀擔任全民運的代言人。雖然她無法以運動員身份參加全民運，但她仍然呼籲大家一起關注這場賽事。

她透露，她的許多朋友都是雙棲運動員，他們可能會從柔道轉到全民運的柔術，或是從角力轉到全民運的摔角項目。她笑說，目前還未找到合適的項目，「我還是先專注於我的本業拳擊好了！」

林郁婷目前已經恢復訓練，並自爆現在全身有點痠痛。她將在11月參加由新組織世界拳擊聯盟（WB）舉辦的世界盃，並將從57公斤級調整至60公斤級，接受新的挑戰。

她的教練曾自強說，現階段他們將讓林郁婷打60公斤級，但他也提醒，這一量級的競爭非常激烈，所以必須做好萬全的準備。

儘管屏東縣先前遭受山坨兒颱風的嚴重打擊，但目前全民運的36個比賽場地都已經完成整修。在今天的記者會上，林郁婷也現身支持，並鼓勵參賽者勇於挑戰自我。

今年的全民運將有33個比賽項目，預計將有超過1萬3千名的隊職員參與。在今天的記者會上，周春米縣長也親自歡迎全國各地的參賽者來屏東參賽，他希望全國民眾能感受到屏東的魅力，並一同分享這場賽事的榮耀。

為了迎接全民運的到來，籌備處在過去一個月內舉辦了一系列的快閃宣傳活動，並安排各單項選手級的吉祥物跑遍全國22縣市，廣泛推動全民參與。全民運的吉祥物「驕仔」也帶領了不同年齡層的民眾一起跳「綻放舞」，展現出全民運的精神，即運動不受年齡限制，從9歲到99歲都可以熱愛運動。