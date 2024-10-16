梅西再戰2026世界盃？　資格賽進3球後吐心聲：可能是我最後幾戰

▲阿根廷球王梅西。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

阿根廷今(16)日在首都布宜諾斯艾利斯的紀念碑球場，與玻利維亞進行南美洲區世界盃資格賽，37歲的球王梅西(Lionel Messi)上演帽子戲法還送出2助攻，率隊以6比0大勝。回到自家主場，聽到球迷呼喊著他的名字，梅西內心十分感動，他表示沒替自己的未來設定日期，但這可能是他最後幾場比賽。

梅西2022年在卡達捧起個人「獨缺」的大力神盃，偉大生涯已無缺憾，進一步穩固了他史上最佳的地位。37歲的他去年已離開歐洲賽場，轉往美國MLS邁阿密國際，外界始終很好奇，他是否會再戰2年後由美加墨主辦的2026年世界盃，屆時他就將滿39歲。

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梅西今日在對玻利維亞的世界盃資格賽中，獨攬了3個進球還送出2助攻，率阿根廷以6比0碾壓對手，這一戰還是在阿根廷首都的紀念碑球場舉行，球迷湧入高聲吶喊他的名字，梅西賽後開心表示，「來這裡感覺非常好，感受到人們的愛戴。他們喊我的名字讓我很感動。」

至於未來的規劃，梅西也吐露了心聲，「我還沒設定任何關於我未來的日期或期限，我只想享受這一切。因為我知道這可能是我最後幾場比賽，感受到人們的愛比以往任何時候都更濃烈讓我深受感動。」

「這激勵著我。享受在這裡的快樂。儘管我年紀大了，但當我在這裡時，我感覺就像個孩子，因為我在這支球伍裡很舒服，只要我感覺良好，並且能夠以我想要的方式表現，我們就會繼續享受這一切。」