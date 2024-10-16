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賈吉開轟！今年季後賽首轟　洋基6比3擊敗守護者隊率先取得2勝

記者歐建智／綜合報導

美國大聯盟美國聯盟冠軍戰今天（台灣時間16日）進行第2戰，紐約洋基隊在「法官」賈吉(Aaron Judge)7局下轟出2分砲，以6比3擊敗克里夫蘭守護者隊，在7戰4勝制的美國聯盟冠軍戰取得2勝0敗的領先優勢。

賈吉是被認為的美聯MVP的大熱門，在例行賽打擊率為0.322，並且打出58支全壘打、144個打點領先聯盟。

當洋基隊進入十月時，球迷擔心的是賈吉能不能擺脫季後賽的掙扎，在洋基前5場季後賽中，賈吉在打擊方面仍未有太多貢獻，他在對皇家4場比賽和守護者的首戰，前5場比賽中，15次打擊只有2支安打、1個打點。

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今天賈吉終於有了火力貢獻，在7局下打出2分本壘打，這支全壘打是賈吉今年季後賽的第一支全壘打和第2支長打。

▲▼紐約洋基隊「法官」賈吉(Aaron Judge) 。（圖／路透社）

▲紐約洋基隊「法官」賈吉(Aaron Judge) 。（圖／路透社）

這場比賽洋基在1局下，利用托瑞斯（Gleyber Torres）的二壘安打及索托（Juan Soto）的安打攻占一、三壘，賈吉打出游擊滾地造成失誤，因此攻進1分。2局下再打進2分。

守護者隊在5局上靠著無人出局連2支安打及保送進占滿壘，高飛犧牲打及內野滾地球推進追回2分。洋基在6局下用2支二壘安打再得1分。

洋基在4比2領先時，賈吉在7局下1出局一壘有人，轟出中外野2分砲，擊球初速111.3英里、飛行距離414英尺，擴大領先優勢。守護者隊在9局上由拉米瑞茲（José Ramírez）陽春砲追1分。

洋基隊先發投手右投柯爾（Gerrit Cole）先發4.1局被6支安打、4次三振，4次保送，失2分，5局上1出局留下滿壘退場，沒有拿下勝投。

在所有七戰四勝的季後賽系列賽中，取得2勝0敗領先的球隊，91次中的76次、84%可以最終贏得系列賽。在目前的2-3-2賽制下，主場贏得前2場比賽的球隊，55次有44次、80%最終贏得系列賽。

關鍵字： 中職棒球

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