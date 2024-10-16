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季後賽壘上無人無安打　大谷翔平不改打法：打序調整不是我的工作

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

記者歐建智／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平在季後賽點圈打擊率高達8成，但在沒有跑者的情況下還是沒有安打，被問及有無跑者下，是否會有不同的打擊策略，如果更換打序會不會就有不同？大谷表示，基本上沒有太大變化，打序調整就不是他的工作。

大谷翔平在季後賽得點圈有人時，5打數敲出4安打，而壘上無人時則是19打數無安打，目前大谷都擔任一棒指定打擊，代表季後賽首局還沒有出現安打。

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對於壘上有無跑者的攻擊型態是否不同？換棒次會不會有效果？大谷表示，「並沒有特別在意，因為我做的事情並沒有太大變化，這點我從賽季中就一直在說，所以不打算做大的調整。至於打序，那不是我的工作，球隊會有自己的方針，我只需靈活應對就可以了。」

如果打擊結果不理想，是否會對心理產生影響？大谷認為，結果當然重要，但感覺才是最重要的。「如果感覺不錯但沒有好結果，我不會太在意，因為這可能更多是運氣。如果感覺不好導致結果不佳，那就需要修正，通過練習找回感覺。有時原因可能是身體上的問題，需要加以改進。」

總教練羅伯斯提到會追打了偏離好球區的壞球，大谷覺得自己在好球帶的管理沒有太大問題，更多的是揮棒後變成了界外球或高飛球，需要改進的是對好球的應對方式，而不是好壞球的判斷。

媒體舉出邦茲、A-Rod及賈吉這樣的明星選手，在例行賽表現出色，但在短期決戰中表現會下降，詢問大谷會因此給自己施加壓力嗎？

大谷回應，「我不確定自己是否能和那些選手相提並論，因為這是我的第一次季後賽，所以沒什麼可以多說的。當然，對手的投手是頂尖的，擊出安打或全壘打是非常困難的任務。而且這些明星選手總是會特別被關照。就我而言，我只想盡力做好自己能做的事情。明天的比賽結束後再回顧之前的比賽，現在我要集中精力準備明天的比賽。」

此外，大谷翔平認為自己的揮棒狀態和感覺還不錯，不打算做大改變。他表示，比起改變，更重要的是保持賽季中的好狀態，特別是在短期比賽，這兩天會繼續保持。

經歷季後賽7場比賽，大谷翔平說，「感覺很愉快。雖然也有敗戰，但能在這種緊張的氛圍中打球感到很高興，而且能在這個時節繼續健康地打球也非常開心。」

關鍵字： MLB棒球大谷翔平

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