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皮朋之子被灰熊轉正！簽下4年長約　河村勇輝有望獲雙向合約

▲▼小皮朋與灰熊簽下4年長約。（圖／路透）

▲小皮朋與灰熊簽下4年長約。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

NBA傳奇皮朋(Scottie Pippen)之子小皮朋(Scotty Pippen Jr.)，在今年夏季聯賽和熱身賽表現出色，過去4場季前賽場均能砍10.3分、4.5助攻，原本領雙向合約的他正式被「轉正」，根據《HoopsHype》的消息，雙方簽下4年長約，他成為正式名單上的第14人，將擔任一哥莫蘭特(Ja Morant)的替補。

小皮朋2022年從范德比爾特大學畢業後投入NBA選秀，但並未被選中，隨後他與湖人簽下雙向合約，曾替紫金軍團出賽過6場，場均上場5.3分鐘，能得2.3分。他今年1月轉戰灰熊，為曼菲斯打了21場比賽，其中16場先發，場均上場時間大幅提升到25.1分鐘，能砍12.9分、4.7助攻。

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▲▼小皮朋與灰熊簽下4年長約。（圖／路透）

▲小皮朋與灰熊簽下4年長約。（圖／路透）

現年23歲的小皮朋憑藉這個夏季聯賽的優異表現，以及過去4場熱身賽繳出場均10.3分、4.5助攻，正式成為灰熊新賽季15人名單中的一員。《HoopsHype》記者斯克托(Michael Scotto)報導，雙方已達成一紙4年合約，現在曼菲斯正式名單上僅剩1個空位。

NBA薪資專家戈茲蘭(Yossi Gozlan)分析，在「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose )退休後，轉正小皮朋似乎是不可避免的結果，灰熊填補了第14個名單位置，現在距離豪華稅線還有大約390萬美元的空間，「他們還空出了一個雙向合約的名額，可能會給河村勇輝。」

日本第一控河村勇輝現在領的是「Exhibit 10」合約，他前一場熱身賽對溜馬，砍下10分、7助攻，外帶1抄截，季前賽期間他已多次聯手「小姚明」周志豪大秀美技。

▲▼河村勇輝。（圖／路透）

▲河村勇輝。（圖／路透）

關鍵字： NBA灰熊皮朋小皮朋河村勇輝

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