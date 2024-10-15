劉恆妤勇奪射擊世界盃銀牌　笑喊「終於不是銅牌」

▲台灣選手劉恆妤（左）摘下擊世界盃女子10公尺空氣手槍項目銀牌。（圖／中華奧會提供）

文／中央社

台灣選手劉恆妤首度參加射擊世界盃總決賽女子10公尺空氣手槍，今天闖進決賽並射下銀牌，締造個人在國際賽最佳成績，她開心直喊：「終於不是銅牌了。」

2024年世界盃總決賽在印度舉行，台灣今年僅巴黎奧運定向飛靶銅牌得主李孟遠、女子10公尺空氣手槍劉恆妤獲得參賽席次，而2名巴黎奧運國手都是首度參與這場盛事。

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女子10公尺空氣手槍資格賽今天登場，9名選手中取前8名晉級，教練陳秋燕接受中央社訪問時透露，劉恆妤一直很擔心自己成為「第9名」，後來提醒劉恆妤專注在該專注地方就好。

劉恆妤後續通過資格賽考驗，以571分、第6名前進決賽，決賽更是拚戰到最後一刻，以237.4分奪得銀牌，而法國選手耶傑耶夫斯基（Camille Jedrzejewski）以240.8分摘金。

劉恆妤過去國際賽個人最佳成績為銅牌，這次能有所突破，她賽後第一句話就是開心地跟教練陳秋燕說，「終於不是銅牌了。」

陳秋燕透露，為了讓劉恆妤加練25公尺手槍，8月底特別赴韓國移地訓練2週，後來才收到參加總決賽的消息，劉恆妤一度很擔心一段時間沒練習，技術、動作會受影響。

對劉恆妤拿到銀牌，陳秋燕表示，並不意外，她一直相信擁有不錯心理素質的劉恆妤能夠晉級決賽，並拿到獎牌。

這次總決賽台灣僅2名選手參賽，由於靶場和飯店都位處印度新德里郊區，陳秋燕透露，出門都是兩組人馬結伴同行，但日前下車時，才剛付完車錢，就被外頭一群要錢的小朋友嚇到，當下趕緊收好錢包，接下來在返回台灣之前，都會盡量待在飯店。