籃網狂勝39分！西蒙斯7投5中高效演出　庫茲馬晃倒他卻投成麵包

Kyle Kuzma dropped Ben Simmons, then airballed the 3. ????



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記者游郁香／綜合報導

籃網今(15)日迎來第2場熱身賽，在主場面對巫師，過去3季僅打了57場比賽的2016年狀元西蒙斯(Ben Simmons)手感回溫，出賽13分鐘就以7投5中攻下11分、5籃板和2助攻，儘管他首節一度被華盛頓當家球星庫茲馬(Kyle Kuzma)晃倒，但對方出手三分投成「麵包」，反倒比他還糗。

西蒙斯2022年2月從七六人來到籃網，卻持續受到背傷纏身，他上季因下背部神經壓迫只打了15場比賽，今年3月進行局部椎間盤切除微創手術，近3季他合計僅出賽57場，不過他在媒體日上自信表示，動刀後沒出現傷勢反覆的狀況，「現在只是需要多打比賽，多累積比賽經驗。」

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▲籃網西蒙斯。（圖／路透）

西蒙斯首場熱身賽沒找到準星，5投1中僅拿2分，另有3助攻、2籃板和1抄截，今日換出戰巫師，他首節表現就令人眼睛一亮，上場6分鐘以6成的命中率攻下6 分、4 籃板和2助攻，最終他打了13分鐘，7投5中高效貢獻11分、5籃板、2助攻，籃網也以131比92、39分差大勝，最多曾領先43分。

值得一提的是，西蒙斯首節防守巫師當家球星庫茲馬時被晃倒在地，擁有完全空檔的庫茲馬出手砍三分卻投成「麵包」，連框都沒碰到，讓所有人看傻，比腳踝遭到「終結」的西蒙斯更糗。

▲巫師庫茲馬。（圖／路透）

巫師今夏雖補進立陶宛長人瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)，但熱身賽表現依舊慘不忍睹，平均每場輸29.7 分，考慮到有多名潛力大物將投入2025年選秀，包括杜克天才弗拉格(Cooper Flagg)，華盛頓若短時間無法提升競爭力，或許這是他們擺爛爭取狀元籤的好時機。