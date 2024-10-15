睽違1006天！球哥17日復出曝最大考驗　前一次出賽慘輸勇士42分

▲公牛「球哥」博爾。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

公牛「球哥」博爾(Lonzo Ball)即將迎來睽違1006天的首場比賽，他自2022年1月14日傷退後，前後動了3次膝蓋手術，終於要在17日對灰狼的熱身賽回歸，他前一次出賽時，慘輸給勇士42分。歷經如此漫長的復健過程，「球哥」坦言，心理挑戰是最困難的，他必須盡量不去想自己的左膝。

26歲的「球哥」2021年簽下一紙4年8000萬美元(約25.8億台幣)的合約，未料2021-22賽季出賽35場就報銷，自2022年1月14日傷退後，就此消失在NBA賽場，期間他動了3次膝蓋手術，其中2023年3月進行了「軟骨替換手術」，至今沒有球員能從這種手術中復出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據公牛內部的消息來源，「球哥」預計在17日迎戰灰狼一役正式回歸，若能如期登場，這將是他苦等了1006天的首場比賽。風城主帥多諾萬(Billy Donovan)日前曾告訴記者，「球哥」在球隊周六(當地時間)的投籃訓練中因感到痠痛而被排除在外，他稱這是「正常現象」，若沒有意外，會讓這位2017年榜眼出戰最後2場熱身賽。

▲「球哥」博爾。（圖／CFP）

自2021年以來首次參加訓練營的「球哥」，被問到如何定義本季的「成功」時，他毫不猶豫回答，「只要能上場。我知道當我在場上時，我可以幫助球隊。所以只要確保我的身體準備好了。」

歷經如此漫長的復健，「球哥」坦言心理挑戰是最困難的，他必須盡量不去想左膝傷勢，「但顯然我也是人。所以有時我會感受到它，我必須繼續信任它。」他也承認，自己必須改變比賽風格，「實際上只是會有點不一樣，比如在防守時橫向移動和越過擋拆時有點慢。但只要更聰明地打球，這就是我需要專注的，並且不斷利用我的智商來提前預判場上狀況。」

「球哥」前一次出賽是面對勇士，公牛以96比138、42分之差慘敗，當時勇士的先發陣容為柯瑞(Stephen Curry)、普爾(Jordan Poole)、威金斯(Andrew Wiggins)、小波特(Otto Porter Jr.)和盧尼(Kevon Looney)，其中2人現在都已不在陣中，普爾被交易到巫師，小波特則在今年3月宣布退休。

▲「球哥」博爾。（圖／CFP）