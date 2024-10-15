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索托、史坦頓相繼開轟　洋基美聯冠軍賽首戰5:2擊敗守護者

記者王真魚／綜合報導

美聯冠軍系列賽首戰開打，洋基重砲索托（Juan Soto）和「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）相繼開轟，羅丹（Carlos Rodon）先發6局飆9K僅失1分好投，洋基終場5：2擊敗守護者。

索托在3局轟出全壘打，率隊先馳得點，以25歲又355天，成為季後賽史上最年輕在效力3支球隊都開轟的球員，原紀錄為馬查多的28歲又87天。史坦頓7局下開轟，為生涯第13支季後賽全壘打。

羅丹先發6局只被敲出3支安打，飆出9次三振，6局被羅奇歐（Brayan Rocchio）擊出全壘打，失掉唯一1分。

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關（Steven Kwan）在8局適時安打將落後分數縮小到3分，季後賽連續安打場次推進到11場。

終結者威佛（Luke Weaver）8局一、三壘有人的情況下登板，三振、製造滾地球化解危機，9局先投出一次保送，但隨後連續三振3名打者，拿下季後賽第4次救援。

柯布（Alex Cobb）時隔11年重返季後賽舞台，卻在第3局陷入困境，連續保送3名打者導致滿壘。隨後登板的新秀救援投手坎提諾（Joey Cantillo）更是雪上加霜，連續投出兩次暴投，直接送分。

柯布的季後賽戰績0勝2敗，這僅是他在傷病困擾的賽季中第5次先發。他此戰投出65球，其中36球是好球，可惜只造成1次空揮。2又2/3局的表現中被攻下3分，被擊出5支安打，投出3次保送。

▲洋基隊「怪力男」」史坦頓（Giancarlo Stanton） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基隊「怪力男」」史坦頓（Giancarlo Stanton） 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 洋基怪力男美聯冠軍系列賽索托羅丹

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