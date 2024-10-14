山本由伸奢華腕錶曝光　球迷對「天價」震驚：太有錢了

記者王真魚／綜合報導

美國體育媒體《Bleacher Report》近日在其棒球專門帳號B/R Walk-Off的官方Instagram上，曝光洛杉磯道奇隊日籍投手山本由伸的腕錶驚人價值，市場價值最高達70萬美元，相當於2252萬台幣。

山本由伸走在時尚潮流尖端，時常穿戴精品，包括過去私服現身球場時，可以看到他拿20幾萬的香奈兒、80幾萬的愛馬仕柏金包等，還有3萬多的愛馬仕CHYPRE涼鞋，以及要價42萬的卡地亞手環。

B/R Walk-Off日前曝光山本手腕上帶著一款時尚的手錶。貼文中寫道：「山本由伸昨日抵達球場時，腕間佩戴著一款理查德·米勒（Richard Mille）RM 65-01 自動上鍊雙秒追針計時碼錶TPT碳纖維款。這款奢華時計的市場估值介於30萬至70萬美元之間。隨後，山本在先發登板中展現出色表現。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對這個令人震驚的價格，球迷都無法掩飾驚訝。社群湧現諸如「什麼，真的嗎？」、「太有錢了～」、「到底有幾隻價值千萬日圓的手錶啊？」、「超級帥氣啊！」、「真想有一次機會穿成這樣」、「讓我們做個夢吧」等評論。

在一片讚嘆聲中，也有球迷提出安全方面的顧慮，有人指出，「不確定宣傳球員的手錶是否是個好主意，特別是在道奇隊投手布勒（Walker Buehler）本月初才在勝他賽馬場被搶了手錶。」

▲山本由伸 。（圖／截自IG）