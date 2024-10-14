「這也太蠢...」大谷翔平深遠安打遭改判　打點沒了引球迷不滿

Shohei Ohtani rips an RBI double for his second hit of the game! pic.twitter.com/tolSr8fHLn — MLB (@MLB) October 14, 2024

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天在主場與紐約大都會隊進行聯盟冠軍系列賽的首場比賽，擔任開路先鋒的大谷翔平首局出局後，接下來連2打席都敲安建功，不過其中第3打席擊出的深遠安打，紀錄被更改為一壘安打加上失誤，打點因此遭到取消。

道奇首局靠蒙西（Max Muncy）安打先馳得點，取得2比0領先。大谷翔平2局在一出局二壘有人情況下擊出安打，追加1分。

接下來的第3個打席，在一出局一壘有人的情況下，大谷全力揮棒，擊出一記直擊全壘打牆的深遠飛球。一壘跑者艾德曼（Tommy Edman）一口氣跑回本壘得分。這原本被認為是大谷連續兩個打席的適時安打，但後來記錄更改為一壘安打加上對方的失誤，大谷的打點也被取消。

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根據日媒報導，對於這個記錄的更改，球迷們表示不滿，「這也太蠢了...」、「因為對方的失誤而取消了打點」、「從二壘安打變成一壘安打嗎」、「這也太荒謬了」、「明明是直擊全壘打牆卻只算一壘安打」、「竟然被取消了」等等。

▲大谷翔平 。（圖／路透）