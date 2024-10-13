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快訊／周天成本季第2冠到手！　北極賽直落2拍落印尼名將奪冠

▲▼台灣羽球一哥周天成在男單16強賽擊敗日本新生代好手奈良岡功大。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣一哥周天成在超級500系列北極公開賽一路殺入男單決賽，今(13日)晚與印尼名將克里斯提(Jonatan Christie)爭奪冠軍，雙方首局就激烈拉鋸，小天耗費25分鐘以21比18先下一城，第2局多數時間都落後，但小天局末扭轉了頹勢，最終以21比17，直落2收下個人本季第2冠。

34歲的周天成依舊十分耐戰，體能狀態一點都不輸比他年輕的選手，過去3戰他都打滿3局，合計出賽221分鐘；相較之下，今晚的對手克里斯提晉級之路輕鬆許多，他因為4強賽對手泰國昆拉武特(Kunlavut Vitidsarn)退賽，直接取得決賽門票。

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世界第10的周天成過去與世界第5的克里斯提交手多達16次，小天7勝9敗略居下風，不過最近一次在新加坡公開賽32強賽碰頭，小天以21比17、21比6、直落2勝出。

▲▼台灣羽球一哥周天成挺進巴黎奧運男單8強。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

周天成本季在泰國大師賽贏得冠軍，並在瑞士公開賽、日本公開賽拿下亞軍，今日力拚個人今年第2冠，雙方開賽就互相調動，小天拉出3比1攻勢，在將比數改寫為6比2後卻遇上亂流，連失了7分，反陷入6比9落後，所幸及時穩住追到10平，以10比11進入技術暫停。

暫停過後，周天成強攻得手，比數回到11平，雙方持續拉鋸，小天在15平後連下2分，17比15、2分超前，但很快又被扳平。克里斯提的掛網失誤，讓小天再次領先，他怒吼替自己打氣，隨後克里斯提打出界，小天19比17領先2分，並以20比18逼出2個局點，21比18先下一城。

▲▼台灣羽球一哥周天成挺進巴黎奧運男單8強。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

進入第2局，周天成開局1比6落後，他沉著應戰，連趕了5分扳成6比6，可惜接著又連丟4分，陷入6比10的劣勢，以8比11進入技術暫停。兩人下半局依舊打得難分難解，分差都在3分以內，小天奮力追到15平，並以17比16首度在此局領先，被扳成17平後，靠著一顆幸運球再以18比17超前。

關鍵時刻，克里斯提被抓了越網擊球犯規，周天成將比數改寫為19比17，隨後再以20比17取得3個賽末點，最終就以21比17連下2局，收下本季第2冠。

關鍵字： BWF北極公開賽周天成

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