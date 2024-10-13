柯爾稱「勇士陣容深度10年來之最」　22歲穆迪先發砍23分0失誤

▲勇士後場新星穆迪。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

勇士在熱身賽拉出3連勝，天王柯瑞(Stephen Curry)前役對國王因手指傷勢退場，罕見獲得先發機會的22歲後場新星穆迪(Moses Moody)繳出攻守俱佳的表現，不僅飆出全隊最高的23分，整場還沒有任何失誤。主帥柯爾(Steve Kerr)表示，這支勇士是他接掌兵符以來，陣容最深厚的一隊，擁有大量輪替球員。

Moses Moody 23 PTS on 7/13 FG v. SAC pic.twitter.com/rJzHEfZUHd [廣告]請繼續往下閱讀... October 12, 2024

2021年首輪第14順位新秀穆迪，在昨(12)日出戰國王的熱身賽登上先發，他過去3季主要都擔任替補，合計只先發過26場，希望能有更大發揮空間的他，在當家一哥柯瑞因手指傷勢退場後，下半場成為支撐球隊的一股力量，整場13投7中砍下全隊最高的23分，另有3籃板，且沒有任何失誤。

勇士這一戰全隊出現多達23次失誤，穆迪與「小手套」培頓二世(Gary Payton II)是「唯二」0失誤的先發球員。主帥柯爾誇讚穆迪在訓練營表現出色，「當我們需要打出侵略性時，他打得很積極，他做得非常好。」

在柯爾看來，這支勇士是他10年前接掌灣區兵符以來，陣容最深厚的一隊，擁有大量輪替球員，「我們有12、13個優秀的球員。就輪替球員的數量而言，這可能是我在這裡見過最深厚的球隊。穆迪是一名輪替球員，我們有很多困難的決定要做。」

目前確定會在新賽季先發的只有兩大核心柯瑞與格林(Draymond Green)，在訓練營前生病的威金斯(Andrew Wiggin)也被寄予厚望，可能扛起第2得分手重任。柯爾今(13)日更新了威金斯的狀況，「他下周會回來。他不會參加周日(當地時間)對活塞的比賽，但讓他回到場上很重要。」

「我們會看看到時候陣容怎麼樣。打完周日(當地時間)的比賽，然後重新調整，我們會有一個好的訓練周和幾場比賽，然後再看。」柯爾繼續說道。

《NBC體育》推估，威金斯可能在16日出戰湖人的熱身賽回歸，兩隊19日還會在最後一場熱身賽再次交鋒。