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周天成闖進北極賽冠軍戰！　力拚今年第2冠

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

文／中央社

台灣羽球一哥周天成今天在BWF超級500的芬蘭北極羽球公開賽4強，面對日本好手渡邊航貴的頑強抵抗，仍以21比12、14比21、21比10過關挺進金牌戰，力拚今年第2冠。

世界排名第10的周天成，冠軍戰將對上排名第5的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie），雙方過去交手16次，周天成雖以7勝9敗居下風，但最近一次交手是由周天成以直落2獲勝。

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比較值得擔憂的，就是克里斯蒂在16、8、4強僅出賽72分鐘（1場對手棄賽），反觀周天成這3場都打滿3局、共221分鐘，雙方體能可能是一大差距。

儘管周天成8強賽才打了87分鐘，但現年34歲的他今天毫無疲態，首局前段靠著出色的網前球處理，加上對手渡邊航貴在跑動後的出拍都不夠穩定，讓周天成從12比8連得6分拉開比數，最終順利收下首局。

不過第1局比賽也出現小插曲，渡邊航貴兩度分別在跑動中一次輕微扭傷右腳踝、一次左膝過度延伸還申請傷停治療，而周天成隨即隔著網子關心對手傷勢。

第2局開打後，渡邊航貴刻意加速突破周天成防守，此舉果然奏效，在13比12領先時打出7比1攻勢，如願扳回1局。

來到關鍵的第3局，周天成開賽打出7比2攻勢，儘管對手試圖反擊，但他牢不可破的防守功力，讓渡邊航貴不論怎麼殺球都被瓦解，甚至周天成多次在被動防守中出拍還能得分，對手只能望球興嘆。

打出氣勢的周天成，多次秀出招牌的握拳怒吼，雙方分數差距越拉越大，他靠著一記斜線殺球取得20比10的雙位數賽末點，最終順利拿下，今年賽季第4度闖進冠軍戰。

關鍵字： 周天成芬蘭北極羽球公開賽羽球

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