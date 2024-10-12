林昀儒未能連2場逆轉　1比3不敵張本智和無緣亞錦賽4強

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣一哥林昀儒今(12)日連打3場男單賽事，晚間與日本一哥張本智和爭搶亞洲桌球錦標賽4強門票，小林以10比12、5比11連掉2局後，第3局11比6扳回一城，第4局7比5領先後連失4分，雖一度扳成9比9，最終仍以9比11落敗，總局數1比3無緣4強。

林昀儒下午先在男單32強賽以3比0擊退中國21歲新星向鵬，接著與馮翊新攜手出戰男雙9到16排名賽，強碰南韓組合張禹珍、趙大成，以11比8、11比9連拿2局聽牌，可惜隨後以8比11、9比11、6比11連掉3局，2比3落敗。

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世界第11的林昀儒晚間出戰男單16強賽，面對世界第115的印度「黑馬」烏特帕爾巴伊，兩人大戰5局，小林同學在1比2落後之下發揮韌性連趕2局，以3比2逆轉挺進男單8強，與世界第9的日本「怪物少年」張本智和爭奪4強門票。

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

兩人過去7次交手，林昀儒2勝5敗居下風，不過最近一次在巴黎奧運男團8強對決，小林以3比2勝出。

今日再戰，雙方首局就一路打到10比10，關鍵時刻林昀儒連掉2分，以10比12讓出此局。第2局，小林拿下5分後得分就此停滯，以5比11連丟2局遭到聽牌。來到第3局，小林重整旗鼓，打出7比2攻勢，以10比5取得5個局點，11比6扳回一城。

進入第4局，林昀儒3比1開局，隨後雙方形成拉鋸戰，打到5比5後，小林連下2分，以7比5超前，接著卻連掉4分，落入7比9的劣勢， 雖一度追成9比9，最終仍讓張本智和拿下鎖定勝利的2分，小林以9比11，總局數1比3止步男單8強。