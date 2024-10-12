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出賽57場領34億遭酸「薪水小偷」　西蒙斯怒解釋：很不尊重人

▲籃網西蒙斯。（圖／CFP）

▲籃網西蒙斯。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

2016年狀元西蒙斯(Ben Simmons)近3季共賺進1.063億美元(約34億台幣)的薪資，卻只出賽57場，遭嘲諷是「薪水小偷」，對此他近日接受《紐約郵報》訪問時直言這種言論很不尊重人，「當我簽下那份合約時，我正處在超高水準的表現。不幸的是，我受了傷。」

西蒙斯身上5年1.772億美元(約57億台幣)的合約將進入最後一年，他2020-21賽季結束後在費城大鬧離隊，除了背傷纏身，還傳出有心理疾病，七六人2022年2月與籃網進行重磅交易，用西蒙斯換取3屆得分王哈登(James Harden)。

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但西蒙斯來到布魯克林後，只打了179場比賽中的57場，近3季照領1.063億美元(約34億台幣)，被酸是「薪水小偷」，對此他近日接受《紐約郵報》訪問時直言，「有人評論說我在搶錢，不是這樣的。當我簽下那份合約時，我正處在超高水準的表現。不幸的是，我受了傷。」

▲籃網西蒙斯先發上場不到16分鐘又傷退，下半場只能在板凳當啦啦隊。（圖／CFP）

這位3屆全明星球員解釋，「但有人這麼說是對我的不尊重。人們可以隨便說他們想說的，這是他們的事。最終，這一切都會回到他們自己身上。」

西蒙斯替籃網打了57場比賽，場均僅6.7分、6.7籃板和6助攻，外帶1.2抄截。

▲籃網西蒙斯先發上場不到16分鐘又傷退，下半場只能在板凳當啦啦隊。（圖／CFP）

名人堂傳奇球星歐尼爾上個月曾在《The Big Podcast》節目中嚴厲批評西蒙斯，「他很敏感。他進入聯盟時聲勢浩大，但沒打出什麼像樣的比賽。當他在亞特蘭大比賽時不敢投籃，一直在傳球，所有人都在批評他，他的問題被曝露出來。」

談到西蒙斯的傷病，歐尼爾不客氣地說，「關於背部問題，第一次還能放過，但連續3年就不能再接受。現在是2024年，你有治療方法、有藥物、有療程，我不想再聽那些廢話了。而且我能看出他回歸時，他害怕大家會怎麼評價他，他仍然處於震驚狀態。」

關鍵字： NBA籃網西蒙斯Ben Simmons

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