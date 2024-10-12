台灣混雙賴柏佑、孫亮晴輕取日本對手　挺進羽球世青賽金牌戰

▲台灣混雙組合賴柏佑。（圖／資料照）

文／中央社

在中國南昌舉行的世界青年羽球錦標賽，台灣混雙組合賴柏佑、孫亮晴今天在4強，以21比11、21比15輕取日本組合澤田修志、玉木亞彌，順利挺進最終金牌戰。

台灣羽球混雙搭檔賴柏佑、孫亮晴，昨天在世青8強以2比1逆轉擊敗大會頭號種子、法國的崔斯卡提（Tom Lalot Trescarte）與雅各（Elsa Jacob），今天在至少保底銅牌下，迎戰日本組合澤田修志、玉木亞彌。

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信心大增的賴柏佑、孫亮晴，今天首局開賽在3比5落後時，拉出一波10比1的攻勢逆轉戰局，很快的就輕鬆拿下首局。

第2局賴柏佑、孫亮晴遭到對手頑強抵抗，比賽前段雙方曾7度平手，且台灣組合一度以11比14落後；沒想到此時，賴柏佑、孫亮晴刻意加速，回球不但快且深，讓對手難以招架，直接以10比1攻勢結束第2局且拿下比賽勝利。

教練蘇義能在接受中央社訪問時透露，孫亮晴的前場動作相當出色，而且不太容易怯場，所以儘管是2人首度合作，搭配起來還是相當出色，當然，賴柏佑在後場的可靠度也是獲勝關鍵。

晉級金牌戰的賴柏佑、孫亮晴，將對上大會第2種子、中國組合林祥毅、劉圓圓；目前在羽球青年世界混雙個人排名，中國的林祥毅排第2，劉圓圓排第6。

在歷屆世青錦標賽，台灣僅女單鄭韶婕在2004年、男單呂家弘在2015年、男單郭冠麟在2022年拿過金牌；至於雙打項目，過去僅在男雙拿過3面銀牌，其中賴柏佑去年就和搭檔蔡富丞拿下男雙銀牌。