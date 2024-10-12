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林昀儒收拾中國新星闖亞錦賽16強　高承睿再碰香港對手遭逆轉

▲▼台灣桌球「沈默殺手」林昀儒男單8強賽對上地主第3種子勒布朗（Felix Lebrun），最終以3比4惜敗。（圖／路透）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣4位男單好手今(12)日下午輪番在亞洲桌球錦標賽32強賽登場，一哥林昀儒面對打進中國大滿貫賽4強的中國21歲新星向鵬，以11比5、11比9、11比5輕鬆挺進16強；「柚子同學」高承睿則再次交手男團8強賽第5點的香港對手陳顥樺，2比1領先後連掉2局，最終以2比3遭逆轉止步32強。

男單世界第11的林昀儒本屆亞錦賽身兼4項，率領男團摘下銀牌，混雙與男雙都止步16強，他今日下午出戰男單32強賽，碰上本周世界排名狂升42名，來到第26的中國21歲新星向鵬，台灣一哥整場打得輕鬆寫意，以11比5、11比9、11比5，直落3之姿挺進16強，下一輪對手是世界第115的印度選手烏特帕爾巴伊(Shah Manush Utpalbhai)。

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▲▼柚子同學高承睿。（圖／翻攝自WTT官網）

▲「柚子同學」高承睿。（圖／翻攝自WTT官網）

本周世界排名創新高，來到第22名的「柚子同學」高承睿，則與男團8強賽第5點的香港對手陳顥樺再次狹路相逢，首局以9比11讓出，接著以11比4、11比6連趕2局，反倒2比1率先聽牌，無奈第4局9比11沒能關門，決勝第5局遇上亂流，以5比11敗下陣來，總局數2比3遭逆轉，止步32強。

另外，「山豬」廖振珽出戰世界第45的日本好手吉村真晴，兩人大戰5局，廖振珽以4比11、11比8、11比9、7比11、8比11遭逆轉落敗；馮翊新則強碰世界第18的戶上隼輔，以8比11、4比11、4比11連丟3局敗下陣來。

關鍵字： 桌球亞錦賽林昀儒高承睿

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