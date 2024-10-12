李洋退休後「沒有比較閒」　曝近期3大目標要完成

▲李洋。（圖／記者莊喬迪攝）

文／中央社

拿下東京、巴黎奧運雙金的台灣羽球好手李洋，自從退役擔任教師後，生活依舊忙碌，除了要教課、訓練外，週末還有活動要出席，而他自己也透露近期有3大目標要完成。

李洋今天一早就出席羽你同行暨親子分齡賽活動，並且宣布和家扶中心合作公益，而他在會後接受媒體聯訪時透露，自己近期內還是很忙，有3件重要的事情要完成。

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李洋笑著表示，現在就是要考駕照、忙博士班畢業論文，還有就是準備下週的演講，所以嚴格來說，「我的退休生活其實沒有比較閒。」

李洋說，「之前是因為太常出國比賽，覺得駕照好像沒什麼用，但現在用車的機會比較多，所以就覺得考起來也比較安心；至於自己的博士班也拖了好久，這陣子也要開始準備考試和論文。」

談到最近的挑戰，就是下週要登場的演講，李洋笑說，「雖然這是我第2次演講，但還是會很緊張，畢竟一講就是將近2個小時，而且我是個比較謹慎的人，用字遣詞都會特別小心，深怕說者無心、聽者有意。」

李洋指出，之前當選手的時候，不是訓練就是出國比賽；現在退休之後，週間在學校教課，週末也要出席活動、推廣羽球，「整體感覺我好像也沒有比較不忙。」